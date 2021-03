'Soft MECQ' sa NCR Plus bubble hindi napag-uusapan ng IATF: trade chief

MAYNILA - Hindi napag-uusapan ng Inter-Agency Task Force on COVID-19 response ang pagpapatupad ng "soft MECQ (modified enhanced community quarantine)" o ang mas mahigpit na quarantine restrictions sa Metro Manila at mga karatig-probinsya sa gitna ng pagsirit ng mga kaso ng sakit.

Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, mas marami pang manggagawa at negosyo ang posibleng maapektuhan sakaling magpatupad ng soft MECQ.

“Kung parang MECQ 'yan hindi natin kinokonsidera 'yan. Siguro matagal na usapan 'yan, hindi ho papayag agad ang karamihan din sa IATF dahil naka-isang taon na, kailangang maging specific tayo sa gagawin natin at baka 'yung dati nating style na malawakang lockdown ay mas malaki ang maidudulot na pinsala kasi nakita na natin 'yung SMEs, 'yung maliliit na negosyo saka 'yung nawalan ng trabaho 3.2 milion na at pwede pang lumaki 'yan sa kahit ano pang dagdag na restrictions,” pahayag ni ni Lopez.

Kasalukuyang nagpapatupad ng mas mahigpit na general community quarantine sa National Capital Region (NCR) at karatig lalawigan ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal.

Ito ay tinawag na NCR Plus bubble, kung saan bawal lumabas at pumasok hanggang Abril 4 para mapigilan pa ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa naturang mga lugar.

“Ito nga lang na ginawa na NCR Plus bubble, alam natin na may additional restriction 'yan. 'Yung 3.2 million 'yan 'yung GCQ where we were before and nagdagdag ng restrictions so asahan natin madagdagan pa 'yang 3.2 million na mga nagugutom. Any additional restrictions, isipin natin 'yun,” aniya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.

Pero ayon sa OCTA Research Group, kulang ang dalawang linggo para mapababa ang reproduction number ng sakit kaya suhestiyon nila ang pagpapatupad ng soft MECQ.

Huwebes nang makapagtala ang Pilipinas ng bagong record-high na 8,773 kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, umabot na sa 693,048 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, kabilang ang 99,891 active cases.

Para kay Lopez, baka hindi na kayanin pa kapag mag-soft MECQ dahil maraming maaapektuhan hindi lamang ng problema ng COVID-19 .

“Ang isang malaking konsiderasyon dito hindi ho COVID ang problema natin. 'Pag mas maraming nagugutom mas maraming sakit ang lumabas at irreversible— nandyan from the malnutrition, stunted growth, mas marami poverty pa, kung ano-anong sakit pa ang mararamdaman," aniya.

Sa tingin ni Lopez, hindi galing sa pagbubukas muli ng mga negosyo ang pagsipa sa bilang ng COVID-19 sa bansa.

Sabi ni Lopez, wala namang spike at sa katunayan aniya ay bumaba pa ang bilang ng kaso mula nang dahan-dahang magbukas muli ang mga negosyo noong Hulyo hanggang Pebrero ng taong ito.



“Kaya tingin natin hindi po dito sa pag-reopen ng economy ang problema kaya hindi ito ang solusyon din. Kasi kung hindi ito problema, hindi ito 'yung dapat pang gawing solusyon ngayon. May ibang dahilan bakit nag-surge, so 'yun dapat ang gagalawin natin sa adjustment,” sabi niya.

Mayroon aniyang 1.6 milyong Pilipino ang nawalan o hindi pa nakakabalik sa dating trabaho at posibleng tumaas pa ito dahil may mga negosyong isinara sa ilalim ng NCR Plus bubble.

Mahihirapan din aniya sakaling palawigin pa ang pagpapatupad ng NCR Plus Bubble kung hindi bumaba ang kaso ng COVID-19.

“Hindi basta-basta i-consider 'yang tightening o mas mahigpit na restrictions dahil ang magiging problema natin hindi na COVID. Security, hanapbuhay, food security, peace and order— 'yan na iba pang maging problema natin,” dagdag niya.

