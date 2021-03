Meter reading ng Meralco tuloy sa kabila ng COVID-19 restrictions

Watch more in iWantTFC

Bitbit ang kaniyang gadget, isa-isang binabasa ni Edmond Miesa ang mga metro ng kuryente sa maraming bahay sa Quezon City.

Sa kabila ng paghihigpit dahil sa pagsipa ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, tuloy ang meter reading ng Meralco.

"Natatakot din po kaya lang po kailangan magtrabaho... nagsusuot [ng] proper kagamitan para 'di mahawa ng COVID," ani Miesa.

Para sa konsumer na si Loreto Dizon, na nakatanggap ng disconnection notice nitong Marso, mas mabuting binabasa ang metro kaysa ine-estimate lang.

"Sa tingin ko kailangan basahin talaga regularly every month para naman sakto talaga babayaran ng mga consumer," ani Dizon.

Noong nakaraang taon kasi, sa kasagsagan ng pandemya, 2 buwang hindi nakapagbasa ng metro ang Meralco kaya nagkaroon ng estimated billing, na nagbunga ng sangkaterbang reklamo.

Maraming nagreklamo dahil lumobo ang bayarin at nagkaipon-ipon ang bills.

"Hindi na 'yan mauulit dahil actual na 'yong reading," sabi ni Joe Zaldarriaga, tagapagsalita ng power distributor.

Naglagay na rin ang Meralco ng customer account number, na maaaring gamitin sa pagbayad ng bill sa online platform, bayad center o opisina nila.

Bagaman umarangkada na ang disconnection, mas marami umanong kostumer ang nakabayad o pumasok sa installment scheme.

Tubig

Samantala, tuloy din ang sistemang "read and bill" ng Maynilad at Manila Water maliban na lang kung may lockdown sa lugar.

"May mga customer kasi tayo na kaya nilang ibigay ang meter reading nila. Kung magagawa 'yon, magagawan natin ng statement of account 'yong customers," paliwanag ni Maynilad Spokesperson Zmel Grabillo.

"Otherwise 'yong susunod na pagbasa na lang nila, kung ano ang magiging kunsumo, hahatin sa dalawa gaya ng dati nating ginawa," dagdag niya.

Ayon naman sa Manila Water, hindi porke hindi nabasa ang metro ngayon ay wala nang bill sa Marso o Abril.

"Hindi sya iko-combine. Ije-generate pa rin 'yong bill niya for that particular month pero naka-average siya," ani Manila Water Spokesperson Jeric Sevillla.

Nagsimula na ring mamutol ng koneksiyon ang Maynilad at Manila Water sa mga ilang buwan nang hindi nakakabayad.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News