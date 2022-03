Watch more on iWantTFC

MAYNILA - May agam-agam ang ilang grupo ng negosyante sa ihinihirit ng gobyerno na i-require na magkaroon ng safety seal ang mga negosyo bago ito bigyan ng business permit.

Para sa Management Association of the Philippines, magiging dagdag-pasanin ito lalo na sa mga maliliit na negosyante na maliit na nga ang kapital aymadalas wala pang tao na umaasikaso para sa dagdag na regulasyon.

"In general, we see this proposed safety seal certification requirement as another regulatory burden on businesses – disproportionately heavy on the small enterprises, which are thinly-capitalized and do not usually have the extra hands to take care of the regulatory processes for compliance," ani Alfredo Pascual, pinuno ng grupo.

Ayon kina Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) president George Barcelon at Employers Confederation of the Philippines (ECOP) president Sergio Ortiz-Luis, taliwas sa layuning mapadali ang pagnenegosyo sa Pilipinas kung idaragdag ang safety seal certification sa requirements sa pagkuha ng business permit.

"For all the government advocacy to reduce bureaucracy, this runs counter to it. This compliance will add burden to MSMEs," ani Barcelon.

"Ease of doing business dictates that securing permits and licenses should be simplified, not add requirements," ani Ortiz-Luis.

Inaayos na ng gobyerno ang panuntunan para gawing requirement sa pagkakaloob ng business permit ang pagkakaroon ng safety seal.

Ayon kay Department of the Interior and Local Government chief Eduardo Año, inaasahang mailalabas ito sa loob ng susunod na 3 buwam.

"Napag-usapan na namin ‘yan sa IATF (Inter-Agency Task Force) na ilalagay na natin, isasama natin sa process ng licensing, whether it is new application or renewal, sa inspection, isasama na natin na dapat naka-integrate na 'yung safety seals. ‘Yung paglalagay ng engineering interventions, siguraduhin na may provisions for sanitation," ani Año.

"So kapag nag-inspect 'yung ating Bureau of Fire Protection, kasama 'yung LGU, mga building officials, isasama na natin 'yan doon. So magiging part na 'yun ng requirement."

Bukas naman sa planong safety seal requirement para sa pagkuha ng business permit ang nagma-manage ng laundry shop na si Arlene Suguitan, pero may hiling siya.

"Minsan, ang inspection talaga, matagal, di ba? Kasi ise-schedule pa… Kung ipatupad 'yun, kung ano 'yung kailangan, sa inspection, dapat pumunta kaagad 'yung tao para inspeksyunin 'yung lugar, hindi 'yung ise-schedule pa, two weeks, na hindi magtatagal," ani Suguitan.

Tiniyak ni Año na libre ang pagkuha ng safety seal at hindi magiging problema ang kakulangan sa tao ng mga lokal na pamahalaan oras na maging requirement ito sa pagkuha ng business permits.

"We have enough manpower for that. Especially 'yung ating LGUs at Bureau of Fire Protection. We have enough. Kasi idadagdag mo lang naman 'yan sa process na ginagawa natin every year eh. 'Yung renewal… Kumbaga sa checklist, plus one page lang 'yan," ani Año.

Sa ngayon, nasa higit 75,300 ang establisimyentong may business seal sa bansa habang may 20,000 pang iba na nakapila para sa inspection.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News