Bakit di puwedeng direktang bumili ng bakuna ang mga pribadong kompanya?

MAYNILA (UPDATE) — Ipinaliwanag ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion kung bakit hindi maaaring dumeretso sa mga vaccine manufacturer ang mga pribadong kompanyang nais bumili ng mga bakuna kontra COVID-19.

Sa ngayon kasi, kung nais ng mga kompanyang bumili ng bakuna ay dadaan ito sa tripartite agreement kasama ang gobyerno.

Ito'y dahil ang mga bakuna kontra COVID-19 ay nasa ilalim pa rin umano ng emergency use authorization kaya kailangan ang gobyerno ang makikipagnegosasyon sa manufacturer habang ang kompanya ang magbabayad ng bakuna.

Ayon pa kay Concepcion, tanging ang gobyerno rin lang kasi ang maaaring makapagbigay ng indemnification o bayad-pinsala sa mga madidisgrasya sa COVID-19 vaccine.

Umapela kamakailan sa gobyerno ang Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) na payagan ang pribadong sektor na mag-angkat ng COVID-19 vaccines nang direkta at walang restriksiyon para mapabilis ang pagbabakuna sa mga manggagawang itinuturing na economic frontliners ng bansa.

Pero nilinaw ni PCCI President Emeritus George Barcelon na handa naman silang pumasok sa tripartite agreement kasama ang gobyerno para makabili ng bakuna.

Huwag lang daw pagbawalan ang ilang negosyo gaya ng sigarilyo, alak, at gatas na mag-order ng bakuna.

Muli ring nilinaw ni Concepcion na hindi na obligado ang pribadong sektor na mag-donate ng bibilhing bakuna sa gobyerno kaya buong-buo nang makukuha ang bakuna para sa mga empleyado.

Ang unang batch lang ng bakunang in-order sa AstraZeneca ang may donasyong 50 porsiyento sa gobyerno pero ang mga bagong order ay wala na.

Pinaplantsa na rin ng grupo ni Concepcion ang pagtanggap ng order ng Gamaleya vaccines na gawa ng Russia.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News