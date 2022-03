Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Ipagpapatuloy ng labor groups ang kanilang hirit na taasan ang minimum wage sa bansa.

Hindi kasi sapat anila ang big-time rollback sa gasolina para maibsan ang krisis ng mga manggagawa.

Paliwanag ng Trade Union Congress of the Philippines, below poverty level ang minimum wage na hindi man lang umaabot sa poverty threshold na P16,000 kada buwan para sa pamilyang may 5 miyembro.

Nasa P470 na umento ang hinihingi ng TUCP sa Metro Manila habang P430 naman sa Central Visayas.

"Maging dito sa Visayas at Mindanao ramdam na namin ang sahod ng manggagawa ay sumadsad na sa pinakailalim. So regardless man kung may bigtime rollback o may another round of increases itutuloy talaga because we are in an emergency situation," ani TUCP Spokesperson Alan Tanjusay.

Nais naman ng grupong Alsa-Kontraktwal Cebu na gawing P750 ang minimum wage sa Central Visayas.

Bukod daw kasi sa epekto ng pandemya at ng Russian invasion sa Ukraine sa ekonomiya, bumabangon pa ang rehiyon sa pananalasa ng bagyong Odette noong Disyembre.

Nanindigan din ang grupong Partido Manggagawa sa panawagang umento lalo't 2018 pa huling itinaas ang minimum wage sa Metro Manila at hindi rin naman maibabalik ng oil price hike ngayong Martes sa dating lebel ang mga presyo ng bilihin at serbisyo.

"Kailangan pa rin itulak ang wage hike sa gitna ng bigt-ime oil price rollback dahil ang huling wage increase mula sa wage boards ay 2018 pa! Simula noon hanggang ngayon, malaki na ang agwat ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo kumpara sa average wage ng manggagawa," ani Rene Magtubo, national chairperson ng Partido Mangggawa.

"Pangalawa, ang bigtime oil price rollback today ay hindi sapat para bumaba din ang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa level bago ang Russian-Ukraine war," dagdag niya.

Ayon naman sa National Wages and Productivity Commission (NWPC), nagpulong na ang regional directors ng mga wage board para alamin ang sitwasyon kada rehiyon.

"We requested updates from the regions exactly kung ano yung development sa kanila with regard to whether there are petitions for wage increase in the regions or walang petition we impressed upon them yung request ni Secretary (Silvestre Bello ng DOLE) na bilisan ang proseso," ani NWPC Executive Director Cris Sy.

Nauna nang inutusan ng komite sa Kamara na tapusin ang pagdinig sa mga wage hike petition sa loob ng 30 araw.

Kung hindi ito gawin, plano nilang ipabuwag ang komisyon na umano'y palpak sa apgtupad ng mandato.

"Nakikita ng mga manggagawa at ng mga mamamayang Pilipino kung gaano kakupad ang ating mga wage boards, gaano sila kabagal, kung gaano sila ay nalagpasan na ng panahon," ani Tanjusay.

Maghahain din ng wage hike petition sa Davao ang TUCP maging sa Cagayan de Oro, Zamboanga, Central Luzon at Calabarzon sa mga susunod na linggo.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News