Naabutan ngayong Martes ang 500 magsasaka at mangingisda sa Subic, Zambales ng fuel discount cards bilang subsidiya sa harap ng mahal na presyo ng petrolyo.

Nasa P3,000 ang halaga ng discount cards mula Department of Agriculture (DA), na maaaring ipresenta tuwing magpapakarga ang mga magsasaka o mangingisda ng krudo o gasolina.

Ang fuel discounts ang programa ng DA para maibsan ang hirap ng mga mangingisda at magsasaka, na nadagdagan ang production cost dahil sa taas ng presyo ng langis.

Dismayado naman ang grupong Anakpawis sa fuel discount ng DA imbes na full fuel subsidy.

Ayon sa grupo, 5 porsiyento lang ng nasa 1.7 milyong mangingisda ang maaabutan ng tulong gayong lahat ay umaaray sa mahal ng presyo ng langis.

Nauna nang sinabi ng Department of Budget and Management na may nakaambang ikalawang round ng fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda sa Abril.

