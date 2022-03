Watch more on iWantTFC

Ilang transpo groups itutulak pa rin ang hirit na taas-pasahe

MAYNILA - Malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo, sinabi ng energy department ngayong Biyernes.

Ayon sa Department of Energy, tinatayang hanggang P12 kada litro ang ibababa sa presyo ng diesel habang P6 kada litro sa presyo ng gasolina.

Paliwanag ni Energy Undersecretary Gerardo Erguiza, bumaba na sa US$26 kada barrel ang Dubai crude sa nakalipas na 3 araw.

"We’re really expecting a huge decrease but we still have to wait for the next 2 days... Because we get the average for the 5 days. With that indication of the 3-day decrease. Hopefully it will be consistent in the next 2 weeks, it will be as low as P12," ani Erguiza.

Dahil dito, umaasa ang DOE na gaganda pa ang presyuhan sa mga susunod na araw.

Ayon kay Erguiza, positibo silang magpapatuloy ang downward trend sa kabila ng tensiyon sa pagitan ng Russia at Ukraine.

Nagbigay aniya ng commitment ang Organization of the Petroleum Exporting Countries para sa mas mataas na produksyon, samantalang may mga pag-uusap para tapusin ang oil sanctions sa Iran.

Matatandaang nagbibigay ng fuel subsidy ang gobyerno sa layuning maibsan ang epekto ng oil price hike, na pumalo sa higit P13 kada litro ng diesel noong Martes.

DAGDAG-PASAHE

Gayunman, desidido ang ilang transport groups na ituloy ang hirit na dagdag-pasahe sa jeep sa kabila ng fuel subsidy.

Ayon kay Liga ng Transportasyon at Operator ng Pilipinas (LTOP) President Orlando Marquez, hindi nila kakayanin ang mga taas-presyo ng bilihin na dala ng pagmahal ng produktong petrolyo.

Bagama't makakatulong aniya ang ayudang ibibigay ng pamahalaan, aabot lang ito ng 3 hanggang 5 araw sa mga jeep na may mahabang ruta ng biyahe.

"Para kaming namamalimos dito sa aming kalagayan, so ayaw naman namin yung ganung sistema," ani Marquez.

Maging ang transport network vehicle services (TNVS) humiling na rin ng dagdag na P15 sa base fare.

Halos P200 na lang ang kinikita ng mga TNVS rider dahil sa taas-presyo sa gasolina, ayon kay Jun De Leon, national president ng Laban TNVS.

Kailangan pa aniyang ibawas dito ang boundary at 20 porsiyentong kaltas mula sa TNVS provider.

"Kasabay po nitong paghingi ng pagtaas ng base fare sa TNVS, eh nanawagan din po tayo na kahit papaano itaas na rin ang suweldo ng mga manggagawa para kahit papaano, ito long term solution na ito eh, para kahit papaano eh makasabay na. Ang mahal na po ng mga bilihin ngayon, kaya itong hiling po namin sana pang-matagalan na," ani De Leon.