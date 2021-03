Grupo ng negosyante humihiling na direktang makabili ng COVID-19 vaccine

Watch more in iWantTFC

Umapela sa gobyerno ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na payagan ang pribadong sektor na mag-angkat ng COVID-19 vaccines nang direkta at walang restriksiyon para mapabilis ang pagbabakuna sa mga manggagawang itinuturing na economic frontliners ng bansa.

Ang order kasi ng grupo nina Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion at Francis Chua na Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc., pasok sa tripartite agreement kung saan kasama ang gobyerno sa pagkuha ng bakuna.

"Kailangan pa rin 'yong tripartite, under EUA (emergency use authorization), hindi papayag ang pharma companies na walang indemnification... it protects the pharmaceutical company and the private sector as well," ani Concepcion.

Ang indemnification ay garantiya na sasagutin ng gobyerno ng Pilipinas ang bayad-pinsala sakaling may di magandang kahinatnan ang pagbabakuna.

Iginiit pa ng mga negosyante na bawas-gastos din sa gobyerno kung bibili ng sariling bakuna ang pribadong sektor para sa kanilang mga manggagawa.

Mga manggagawa naghihintay

Naghihintay na ng bakuna ang cashier na si Beth Cablao, na araw-araw na lantad sa COVID-19 kaya natatakot daw siya lalo't dumadami ngayon ang nahahawahan ng sakit.

"Feeling talaga na puwede kang makakuha ng virus sa bawat customer na pumapasok or puwede rin sa mga kasama, bawat isa sa amin, mga co-workers ko," ani Cablao.

Ang kasamahan ni Cablao na si Nelson Gonzales, nagbago na ang isip sa pagbabakuna.

Gusto na niya ngayong magpaturok dahil sa muling pagsipa ng mga bilang ng mga nagkaka-COVID-19.

"Sa dami ng tao na kung sino-sino pumapasok sa loob, 'di naman namin masasabi na may sakit sila o wala. Biglaan lang po 'yan," ani Gonzales.

"'Pag umuuwi kami siyempre natatakot para sa pamilya, baka mamaya mahawa sila," dagdag niya.

Pinayuhan sila Cablao at Gonzales ng kanilang boss na kung may libreng COVID-19 vaccination sa kani-kanilang mga barangay ay magpalista na agad sila.

Papadating na bakuna

Ayon sa grupo nina Concepcion, mauumpisahan na sa Mayo ang pagbabakuna ng mga economic frontliner pagdating ng unang batch ng mga AstraZeneca vaccine.

Habang nagbabakuna ang national government, aarangkada na rin ang vaccination ng private sector.

"Ang mangyayari diyan, same time as the government implements their vaccine for frontline workers, kami na rin implementing it sa economic frontliners," sabi ni Concepcion.

– Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News