DA bumuo ng fact-finding panel para silipin ang umano'y 'tongpats system'

MAYNILA — Bumuo na ng isang fact-finding committee si Department of Agriculture (DA) Secretary William Dar upang siyasatin ang umano'y "tongpats system" sa loob ng ahensiya.

Maaalalang isiniwalat ni Sen. Panfilo Lacson nitong linggo ang umano'y bilyong pisong halaga ng katiwalian sa importasyon ng baboy.

Sa plenary session noong Martes, sinabi ni Lacson na napag-alaman niya mula sa loob ng DA na may nangongolekta ng "tongpats" na mula P5 hanggang P7 para sa bawat kilo ng inaangkat na baboy.

Naibibigay umano ito ng mga pork importer dahil aabot sa P44.64 ang kanilang kita sa bawat kilo ng baboy na naibebenta nila sa halagang P284 kada kilo.



Sabi sa TeleRadyo ni DA Undersecretary William Medrano nitong Huwebes, aalamin ng bagong panel kung totoong may "tongpats" at kung sino-sino ang sangkot dito.



Sa ngayon aniya, walang anumang inaprubahang dagdag na importasyon ng baboy at pagbaba ng taripa nito, na kanilang inirekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte para umano masolusyonan ang isyu sa karneng baboy.

Pero sabi ni Medrano, hindi sila naniniwala sa paratang ni Lacson.

"Kami po ay naniniwala na wala naman pong ganyang 'tongpats system' sa DA... Nasabi rin ni Sen. Lacson matagal na raw ito. Kami po ay bago lamang sa DA, at first time namin narinig na mayroong ganyang 'tongpats,'" giit ng opisyal.

