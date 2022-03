Watch more on iWantTFC

Payag ang ilang grupo ng manggagawa sa panukala ng National Economic and Development Authority (NEDA) na 4-day work week, na nakikitang paraan para makatipid ang mga manggagawa sa gastos sa petrolyo at transportasyon.

Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, sang-ayon sila sa pagkakaroon ng 4-day work week pero hindi dapat ito sapilitan at may pahintulot dapat ng manggagawa.

"Wala kaming problema sa ganyang panukala, as long as hindi 'yan pilitan, hindi 'yan compulsory, hindi mandatory," ani TUCP Spokesperson Alan Tanjusay.

Aprubado rin sa Federation of Free Workers ang panukala basta't may konsultasyon.

"Palagay ko kinakailangan ng konsultasyon at pag-uusap ng employers, ng workers, ng gobyerno patungkol dyan," ani Sonny Matula, pangulo ng grupo.

Iginiit ng 2 grupo na depende ang bawas-araw sa uri mismo ng trabaho at kakayahan ng kalusugan ng mga manggagawa.

May mga sektor at industriya kasi anilang dapat iwasan ang mahabang oras sa trabaho para sa kapakanan ng mga manggagawa at para hindi maapektuhan ang kalidad ng trabaho o produkto.

Pabor din ang Department of Labor and Employment sa panukala, lalo kung makakatipid dahil dito.

"If this is meant to save cost then I think the Civil Service Commission will want to issue guidelines on this. Even prior to this proposal there were already offices implementing 4-day work week," ani Labor Undersecretary Benjo Benavidez.

"We can appeal to the private sector to implement a 4-day work week because again it’s a management prerogative. Employers have to decide on this, it’s within their sole jurisdiction," dagdag niya.

Nilinaw naman ng NEDA na sa ilalim ng 4-day work week, palalawigin ang work hours sa 1 araw sa 10 oras para pareho pa rin ang sasahurin ng mga empleyado.

Ginawa na umano ito ng Pilipinas noong kasagsagan ng krisis sa langis na dala ng Gulf War laban sa Iraq noong 1990.

— Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News