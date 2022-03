Tiniyak ngayong Huwebes ng Department of Trade and Industry na wala muna silang aaprubahang taas-presyo sa mga pangunahing bilihin sakop ng suggested retail price (SRP).

Ito'y sa harap ng hirit na dagdag-presyo ng mga manufacturer ng sardinas, gatas at karneng de-lata.

"Sa ugnayan with manufacturers and retailers, mayroon silang existing inventory. Inaasahan namin na sa pag-produce nila ng produkto at this time using 'yong input na 'yan, hindi pa natin asahan 'yong increases. Kasi binili nila [ang input] at prices before the increase in price sa oil," ani Trade Assistant Secretary Ann Claire Cabochan.

Kung mayroon man umanong humingi ng lagpas 10 porsiyentong increase at papayagan sa mga susunod na buwan, hindi ito isang bagsak ipatutuapd kundi uutay-utayin.

Nangako rin ang mga panadero na hindi gagalawin ang presyo ng Pinoy tasty at Pinoy pandesal sa susunod na 2 buwan.

"Mayroon kaming old stock ng flour at 'yong flour millers namin, nag-commit na more or less within the next 30 days t0 60 days, they would try to tame the upward increase of flour," sabi ni Philippine Baking Industry Group President Johnlu Koa.

Pero kamakailan tumaas na ang presyo ng ilang produktong hindi sakop ng SRP.

Samantala, pagkatapos ng 3 araw ng trading sa world market, nagtuloy-tuloy ang pagbagsak ng presyo ng imported na diesel na umabot sa P12.94 kada litro, P6.50 naman sa gasolina, at P9.85 sa kerosene.

Nangangahulugan umanong tila sigurado na ang big-time rollback sa petrolyo sa susunod na linggo.

"For sure, rollback na 'yan next week, siguro mga P2 to P4 sa gasolina, 'yong sa diesel baka P8 to P9 per liter 'yong sure," ani Cleanfuel President and CEO Bong Suntay.

Noong Miyerkoles, nagpatupad din ang Cleanfuel sa ilang gasolinahan ng rollback sa presyo ng diesel. Tatagal ito hanggang Biyernes.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News