Supermarkets pinaikli ng operating hours dahil sa Metro Manila curfew

MAYNILA – Nagbawas ng operating hours ang maraming supermarket sa Metro Manila matapos magpatupad ng unified curfew sa capital region bunsod ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Kasama rito ang maraming branch ng SM Supermarkets, Hypermarket, at Savemore na hanggang alas-8 ng gabi na lang ang operasyon.

Subalit may ilan pa rin umanong sangay ang SM Markets na bukas hanggang alas-9 ng gabi.

Sinimulang ipatupad noong Lunes ang unified curfew sa Metro Manila, na nagsisimula alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng madaling araw. Iiral ang curfew nang 2 linggo.

Naobserbahan kamakailan ng mga opisyal at eksperto ang pagtaas ng bilang ng bagong COVID-19 cases sa ilang lugar sa bansa, kasama ang Metro Manila, bunsod umano ng mas nakahahawang variant ng virus at hindi pagsunod ng mga tao sa health protocols.

Samantala, mas pinaigting na rin ang health protocols sa supermarket upang maiwasan ang hawahan.

Sa Puregold, hanggang 65 anyos lang ang puwedeng papasukin sa supermarket pero may ilan pa ring lampas sa naturang edad na pinipilit makapasok.

May mga mamimili ding ginagawang head band ang face shield kaya panay linis ang mga tauhan ng Puregold para matiyak na walang hawahan.

"Nagkakaroon kami ng daily disinfection sa mga stores, every after 3 hours may disinfection sa mga surfaces ng tindahan, especially 'yong medyo mabilis ma-contact ng customers," sabi ni Puregold area manager Carlo Rodriguez.

Sa Robinsons Supermarket, may umiikot namang guwardiya na nagpapaalala at naninita sa mga pasaway.

Napansin din ng Robinsons Supermarket na simula nang sumipa ulit ang COVID-19 cases, dumami na rin ang nagpapabili na ang gamit ang shopping app.

Imbes na ang tao ang pupunta sa grocery, may bibili na para sa kanila at ihahatid sa kanilang bahay.

Ayon sa personal shopper na si Denden Naval, minsan ay umaabot sa halos 100 ang kostumer niya kada araw.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

