Kung plano mong bumili ng sasakyan, maaaring mamili ka between a brand new and second hand car. Pero alam mo bang may pangatlong uri ng kotse na dapat mong i-consider? Ito ang tinatawag na repossessed cars o mga kotseng naremata ng bangko.

Okay bang magmaneho ng sasakyang repossessed? Alamin ang mga advantage and disadvantage sa guide na ito.

