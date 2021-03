Apektado ng bagong travel cap sa NAIA? Narito ang ilang dapat gawin

May tinatanong ang isang biyaherong naka-personal protective equipment sa miyembro ng Philippine Coast Guard sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport noong Miyerkoles, Marso 17. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA—Residente na ng Japan si Kojie Espina dahil sa 18 taon niyang pagtatrabaho doon, pero nasa Pilipinas ang kaniyang pamilya.

Nadismaya siya nang tumapat pa sa kaniyang kaarawan at sa binyag ng anak niya ang pag-arangkada ng travel cap at restrictions kung saan mga overseas Filipino worker lang muna ang papayagang pumasok sa Ninoy Aquino International Airport.

"Hinihintay ko talaga to. Hindi ako umuwi nung nakaraang months na puwede naman umuwi. Sana po papasukin mga Pilipino, hindi naman po namin ginusto talagang dito kami magtrabaho. Hindi naman lahat meron sa Pilipinas na makapagtrabaho kami dyan," ani Espina.

Sa bagong guidelines na inilabas ng pandemic task force ng bansa, tanging mga OFW lang muna ang papapasukin sa Pilipinas mula Marso 18 hanggang Abril 19.

Aabutin lang din ng 1,500 kada araw mula sa dating 3,000 ang papapsukin sa loob, para hindi agad mapuno ang mga pinagdadalhan sa kanila na mga quarantine facility.

Sakaling sumobra sa 1,500 ang bilang ng mga papasok na pasahero, airlines na ang mananagot o magmumulta.

"' Yung airline kapag wala siyang allocation sa pasahero they can still fly in as cargo and then they fly out as passengers. Ang restriction lang is here in Manila kasi andito ang quarantine facility," ani Civil Aviation Authority of the Philippines Director-General Jim Sydiongco.

Handa naman sumunod ang mga airline.

Ang Philippine Airlines, may option na mag-rebook nang waived na ang service fees, mag-refund o i-conver ang ticket bilang travel voucher.

Iaanunsiyo din nila ang mga ikakanselang flight sa mga susunod na araw.

Sa Cebu Pacific, maaaring i-rebook ang biyahe sa loob ng 3 buwan, ilagay sa travel refund na magagamit sa loob ng 2 taon, o kaya i-refund ang na-book na na flight.

Ang mga boluntaryong magpo-postpone ng kanilang biyahe ay maaaring mag-rebook ng kanilang flight 2 oras bago ang scheduled time ng paglipad.

Kanselado rin ang mga flight ng Cebu Pacific sa Narita at Nagoya Japan mula Marso 18 hanggang Abril 18.

Ang AirAsia, wala pang international flights pero may koordinasyon sila sa Overseas Workers Welfare Administrtion at sa Department of Foreign Affairs para sa posibleng repatriation ng mga stranded na mga Pilipino.

"AirAsia have always been and will continue to abide by the orders issued by the Civil Aeronautics Board. At the moment we don't cater to international flights but we continue to partner with OWWA and DFA for the various repatriation efforts of Filipinos stranded abroad," ani AirAsia Spokesperson Steve Dailisan.

Nakapagtala ng 4,387 dagdag-kaso ng COVID-19 cases ang bansa ngayong Miyerkoles, na pinakamataas mula noong Setyembre 2020.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News