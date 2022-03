Kailangan pang mas maghigpit ng sinturon ng mga mamimili dahil ilang produkto sa mga supermarket ang nagpatupad ng taas-presyo ngayong Miyerkoles.

Kabilang dito ang canned tuna na hanggang P5 ang taas-presyo at sardinas na P0.50.

Hanggang P0.50 din ang taas-presyo sa ilang brand ng noodles at P2 hanggang P5 naman sa mantika.

Nasa 30 manufacturers umano ang nag-abiso sa dagdag-presyo, na epekto pa rin ng krisis sa pagitan ng Russia at Ukraine.

Noong Marso 1, nauna nang sumipa nang P2 hanggang P4 ang presyo ng ilang brand ng gatas, shampoo at body soap.

Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua, takot magtaas ng presyo ang mga manufacturer.

Pero tumaas na rin kasi aniya ang production cost, lalo ng mga nagre-repack ng imported goods at mga gumagamit ng imported na sangkap.

"Ang laki ng itinaas ng bayad sa shipping lines. Deliveries from abroad. ‘Yan ang problema," sabi ni Cua.

"Hindi tayo nag-delevop ng sariling industriya ng agricultural products kaya even rice, even sugar, kailangan mag-import kapag may world crisis," dagdag niya.

Sa pulong ng Department of Trade and Industry at supermarket owners, hiniling ng ahensiya na lagyan ng special tags sa estante ang mga produktong hindi pa nagtaas-presyo.

"At least customers can make decisions... so it can help consumers make smart decisions para sulit at swak ang kanilang budget," ani Cua.

Hindi rin umano mawawala ang promo items sa mga supermarket.

Payo sa mga mamimili na planuhing mabuti ang mga bibilhin nang hindi magbalik-balik sa mga pamilihan at makatipid din sa pamasahe.

— Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News