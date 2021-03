Mga manggagawa bigyang-konsiderasyon sa metro curfew: labor group

MAYNILA - Nanawagan ang isang labor group na intindihin ang kalagayan ng mga manggagawa sa harap ng mga ipinapatupad na unified na curfew sa Kamaynilaan, imbes na hulihin ang mga ito.

Ipinapatupad ang mas maagang curfew sa layunin na mapababa ang bilang ng kaso ng coronavirus disease (COVID-19) na ngayon ay patuloy na tumataas.

"Panawagan namin sa kapulisan, maging tolerant sila sa mga simpleng mamamayan na 'to, mga manggagawa po ito. Isang taon pong halos naapektuhan ng pandemic, walang trabaho, ngayon pa lang nakakabawi, dadagdagan pa natin ng mga pasanin at problema dahil sa paghuli sa kanila?" ani Defend Jobs Philippines Spokesperson Lloyd Magsoy.

Matatandaan na maraming sektor ang nagsara ng negosyo o kaya nagtanggal ng empleyado dahil sa COVID-19 pandemic. Ang mga nagbukas naman na negosyo ay limitado lang ang kapasidad at ngayon lang nagsisimulang bumangon.

Sa huling datos ng National Capital Region Police Office, nasa 1,449 katao ang nahuli sa unang gabi ng pagpapatupad ng unified curfew, na mula alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng gabi at tatakbo ng 2 linggo.

Kasama rito ang ilang informal worker gaya ng masahista na si "Jenny" na naabutan ng curfew sa Makati.

May ilang tricycle driver rin na nahuli sa nagbakasakaling mapalawig pa ang oras ng pasada.

"Kailangan po talaga ng pera. 'Yong ginagawa naming bahay kasi paaalisin na kami sa bakanteng lote," ayon sa tricycle driver na si "Menandro."

Una nang nabanggit ng PNP na hindi kasama sa curfew ang essential goods delivery riders at drivers, shuttle service drivers, call center at late night shift workers, construction workers, media practitioners, mga empleyado ng fast food services, travelers na papunta o galing sa paliparan, at frontline law enforcement at security workers.

Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Malabon, binibigyan nila ng espesyal na konsiderasyon ang mga nagtatrabaho at nagnenegosyo sa Pondohan ng Malabon para hindi masagasaan ng curfew ang kalakalan ng isda na tradisyunal na sa gabi aktibo.

"Ang ginagawa po kasi natin dito, binabalanse po natin ang paglaban po sa problema nating pandemya sa ngayon, saka po ating ekonomiya. Ang mga empleyado po rito ay kailangan din po naman nilang kumita," ani Malabon City Spokesman Bong Padua.

Paalala naman ng human rights lawyer na si Atty. Edre Olalia na hindi dapat dinadala sa presinto, covered court o ibang lugar ang mga lumalabag ng curfew kung "warning" lang ang aksiyon na nakasaad sa kanilang mga ordinansa.

"Ang detention kasi hindi kailangan ng selda; ang detention, 'pag ikaw ay ipinagkait ng kalayaan mo na kumilos dahil ikaw ay kontrolado ng isang otoridad," ani Olalia.

"So hangga't walang nakalagay sa ordinansa na malinaw na dagdag o alinsunod doon sa babala na meron ka pang gagawin sa 'yo, dapat ay hindi 'yun ginagawa ng ating otoridad," dagdag niya.

Matatandaang magkakaiba ang aksiyon o parusa ng mga siyudad sa mga first-time offender ng curfew, na halimbawa ay community service, blotter, multa at iba pa.

Dagdag naman ng ilang police official na maximum tolerance ang utos sa mga pulis.

"Paaalala sa mga pulis, maximum tolerance, kailangan ipatupad ang trabaho. Magiging lenient tayo, depende sa katwiran nila," ani Southern Police District Director Police Brig. Gen Eliseo Cruz.

Maaari namang idulog sa grupong Defend Jobs Philippines ang ano mang reklamo tungkol sa curfew sa kanilang Facebook (Defend Jobs Philippines), Twitter (@defendjobsph) o sa kanilang hotline na 02-85712645.

-- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News