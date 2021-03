Alegasyon na P5 - P7 'patong' sa imported na baboy pinaiimbestigahan

Namimili ang ilang kustomer ng karne sa ilang stall na nagbebenta ng baboy, sa harap ng isinagawang "pork holiday" ng ilang vendor sa Commonwealth Market sa Quezon City noong Pebrero 8, ang unang araw ng price cap sa mga nasabing produkto. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Pinaiimbestigahan na ni Agriculture William Dar ang alegasyon ni Sen. Ping Lacson na may patong ang ilang opisyal ng ahensya na P5 hanggang P7 sa kada kilo ng imported na baboy.

Wala pang timeline si Dar kung kailan dapat matapos ang imbestigasyon pero aniya, inumpisahan na ito.

“We will investigate that, ngayon ko lang nalaman ‘yan. Basta iinvestigate ko muna, ako naman, due process lahat," ani Dar.

Nakatakdang maghain ng resolusyon si Lacson na imbestigahan ng Senate Committee of the Whole o Senate Blue Ribbon Committee ang aniya'y "tongpats" o patong sa importasyon ng abboy.

Galing umano ang kaniyang impormasyon sa isang "insider" sa DA kung saan sinasabing nagpapatong ang sindikato sa bawat kilo ng inaangkat na baboy.

Aabot umano sa milyon-milyong piso ang ipinapatong ng sindikato at posible aniyang ito ang dahilan kaya may nagtutulak na payagan ang importasyon ng 400,000 metric tons o 400 million kilograms ng baboy at ibaba ang taripa sa 5 hanggang 10 porsiyento.

Nanawagan din ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) sa Senado at Kongreso na imbestigahan ang alegasyong kickback sa importasyon ng baboy.

Babala ng grupo, ikayayaman ng mga importers at ilang opisyal ang pagkolekta ng kickback habang namamatay naman ang local hog industry.

Sa pahayag ni KMP chairman emeritus at Anakpawis chairperson Rafael Mariano, sinabi niyang hindi mapagkakatiwalaan ang DA at hindi katanggap-tanggap na may kakuntsaba umano ang mga ito na kaduda-dudang importer at trader.

"We cannot trust the Department of Agriculture (DA), an agency that is notorious for corrupt practices such as the fertilizer scam among others. It is unacceptable for the DA to be in cahoots with unscrupulous importers and traders," ani Mariano, na tumayong Department of Agrarian Reform chief sa ilalim ni Duterte noong 2016.

Nanawagan din ang AGAP Partylist sa Senado na imbestigahan ang petisyon ng DA na itaas ang minimum access volume (MAV) sa 400,000 metric tons mula sa kasalukuyang 54,000 metric tons at babaan ang taripa sa imported na baboy sa 5-10 porsiyento mula sa kasalukuyang 30-40 porsiyento .

Ayon naman kay Atty. Jane Bacayo, Executive Director ng Minimum Acces Volume Secretariat ng Department of Agriculture, na wala namang nagbago sa MAV allocation ng mga lisensya kahit bago pa ang administrasyon ni Sec. William Dar, base sa MAV guidelines.

“The issuance of MAV in-quota is above board. The MAV allocations of licensees have been the same and continue even before the administration of Sec William Dar, in accordance with existing MAV guidelines," ani Bacayo.

Dagdag pa niya, ang pag-i-isyu ng MAV ay tapat at wala nang karapatan para desisyunan ng MAV Secretariat.

“The issuance of MAV is above-board and non-discretionary on the part of the DA-MAV Secretariat.”

-- May mga ulat ni April Rafales at Robert Mano, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC