Matapos ang 11 sunod na linggong oil price hike, posibleng magkaroon ng malaking bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.

Base kasi sa unang araw ng trading sa world market, malaki ang ibinagsak ng presyo ng langis.

"If the trend continues, there's a big possibility that the rollback can be as high as P10 in diesel and more than P4 on gasoline," sabi ni Jetti Petroleum President Leo Bellas.

"Hopefully if the first 2 to 3 days of trading will be maintained, the level, it (rollback) can happen," ani Bellas.

Ngayong Martes, nagpatupad ang maraming oil company ng P13.15 taas-presyo sa kada litro ng diesel at P7.10 sa gasolina.

Sa pag-iikot ng ABS-CBN News, pinakamababa ang presyo ng diesel at gasolina sa Uno Fuel gas station sa Commonwealth Extension sa Quezon City, na wala pang P60 ang diesel at P62 hanggang P32 naman ang gasolina.

Hindi pa raw kasi nagpapatupad ang nasabing gasolinahan ng price adjustment.

Umaabot naman sa P91 ang pinakamahal na gasolina at lagpas P82 sa diesel.

Sa ibang lugar gaya ng Davao City, mas mahal na ang diesel sa P86 habang P77 naman sa gasolina.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News