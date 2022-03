Watch more on iWantTFC

Nagkaroon man ng COVID-19 pandemic, hindi natigil ang pagtatrabaho ng business process outsourcing (BPO) worker na si Paolo Parayno, na work-from-home mula La Union.

Ayon kay Parayno, marami sa kaniyang mga kasamahan sa industriya ang dismayado sa utos kamakailan ng gobyerno na bumalik on-site simula Abril 1 ang mga BPO worker na nakarehistro sa Philippine Economic Zone Authority.

Kung hindi 90 porsiyento ng mga empleyado ang makakabalik, maaaring maapektuhan ang insentibo sa buwis ng mga BPO.

"Hindi pa naru-rule out ang pandemic so 'yon ang concern ng mga kapwa ko employees ng BPO... Same rin naman productivity namin na napo-provide namin sa company," ani Parayno.

Ayon pa kay Parayno, mahihirapan ang maraming BPO worker na umuwi sa mga probinsiya na bumalik agad on-site sa Maynila.

"Masyado biglaan for other employees. Marami kasi na office sa Manila, nag-uwian sa provinces. So binitawan nila na apartment nila, pahirapan na naman," ani Parayno, na nanawagan din ng pagpapalawig sa simula ng balik-on-site work.

Kinondena naman ng BPO Industry Employees' Network ang utos dahil wala umano itong konsultasyon sa mga manggagawa ng industriya.

"Ang nakakatakot kasi baka gawin siyang means ng mga kompanya to lay off [workers]," anang pangulo ng grupo na si Mylene Cabalona.

Ayon naman kay Rachel Balares, na namumuno sa isang koalisyon ng BPO workers, mahirap para sa mga empleyado na papasok on-site na ma-expose sa virus.

Napatunayan na rin umano ng industriya na kaya nilang maging productive kahit work-from-home ang setup.

May ipinapakalat din umanong online petition laban sa pag-obliga sa kanilang pumasok on-site.

"Even with more people vaccinated, the environment remains volatile and COVID surges may happen and new variants may eventually emerge, and these vaccines and boosters will eventually wear off," ani Balares.

"So there’s no clear cut measure and plans by the government on how they are going to help us, you know, for the safety of the employees," dagdag niya.

Ayon naman sa National Economic and Development Authority, bahagi ng new normal ang pagbalik sa opisina at ang insentibo sa buwis na ibinigay sa mga BPO ay dahil nasa mga ecozone sila.

"I also understand the legal basis of providing incentives to BPOs is they should be situated in economic zones and I am not sure if homes are situated in ecozones," ani Socioeconomic Planning Secretary Karl Kendrick Chua.

Nauna nang sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na pansamantalang tugon lang ang work-from-home arrangement at mas ligtas na ang pagbabalik-opisina ng mga empleyado dahil sa mataas na COVID-19 vaccination rate.

Makatutulong din umano ang balik-opisina ng mga BPO worker sa mga maliliit na negosyo, gaya ng mga restaurant at ibang establisimyentong naapektuhan ng pandemya.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News