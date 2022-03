Off-peak interruptions ng Maynilad, nagpapatuloy

Larawan ni Jonathan Cellona, ABS-CBN News.

MAYNILA — Nagpapatuloy ang "off-peak interruptions" o pagputol ng suplay ng tubig ng Maynilad Water Services, Inc. sa ilang lugar sa Metro Manila at karatig probinsya.

Magaganap ang "off-peak interruptions" sa pagitan ng alas-10 ng gabi ngayong Linggo hanggang alas-6 ng umaga kinabukasan

Mangayayari ito sa ilang bahagi ng Bulacan, Camanava area, Quezon City, Maynila, Makati, Parañaque, Pasay, at Cavite.

"Ginagawa po namin ito during nighttime na very minimal naman po ’yung konsumo ng mga customers at natutulog naman po para po magkaroon kami ng pagkakataon na mapuno ‘yung aming mga water reservoirs," ani Ronald Padua water supply operations head ng Maynilad.

Ayon sa Maynilad, tumataas na ang pagkonsumo ng tubig ngayong tag-init at bumibilis ang drawdown o pagkaubos ng naka-imbak na tubig sa mga reservoir.

“Tuwing nangyayari ito, automatic po na may mga customers kami na nababawasan po ‘yung water pressures na nararamdaman nila sa kanilang gripo tuwing nauubos po itong mga imbak namin na tubig,” ani Padua.

Nagsimula nitong Marso 10, tatagal ang off-peak water interruption ng Maynilad hanggang Marso 16.

Nananatili naman umanong stable ang suplay ng tubig ng mga customer ng Manila Water Company, Inc. at wala pang ipatutupad na off-peak interruption o pagbawas sa pressure ng tubig.

Gayunman, maaari umanong gawin din ito sakaling kailanganin nang magbawas ng alokasyon.

“Tinatantya talaga natin ’yung ating sistema kung kaya ba o hindi kaya, pero sa ngayon kaya pa naman natin. Nakaumang na naman ’yung ating augmentation sources,” ani Jeric Sevilla, corporate communications head ng Manila Water Company Inc.

Hinihikayat ng mga utility company ang publiko na maging matipid sa paggamit ng tubig para sumapat ang suplay ngayong tag-init.

