Lacson naniniwalang may nagtuturuan sa isyu ng excise tax suspension

MAYNILA—Naniniwala si presidential candidate Sen. Panfilo "Ping" Lacson na may nagtuturuan sa pagitan ng finance at budget departments tungkol sa usapin ng pagtanggal ng excise tax sa produktong petrolyo.

Nang harapin ang mga taga-bayan ng Porac, Pampanga sa isang town hall meeting, sinabi ni Lacson na may magagawa naman sana para maibsan ang bigat ng mga serye ng oil price hikes pero mistulang nagtuturuan ang Department of Finance at Department of Budget Management.

“Tug-of-war ito between the expenditure side and the revenue side. Kapag nakapagpasa ng tax law ang DOF ito ’yung revenue collection, ayaw nila mabawasan ’yung kanilang tax collection. Ipinapasa nila sa DBM na, ‘Kayo magbigay ng subsidy, kayo ’yung nanggaling sa expenditure, kayo mag-address ng problema’," ani Lacson.

Aniya, may maaari namang gawin ang gobyerno para mapagaan ang tama ng oil price hike sa mga motorista.

Hirit niya, balikan ang mga batas kung saan napapaloob ang kondisyon sa pagpataw ng excise tax.

“Balikan lang natin ’yung sa Train 2. Kapag dumating ng $90 automatic suspended ’yung tax rate. Meaning, kung saan umabot ’yung suspension at that time stop na muna ’yung increase kasi naka-index ’yan eh sa fuel," ani Lacson.

“ ’Pag sinuspend ’yung at least man lang siguro P5 to P8 madadagdag sa presyo ng gasolinang binibili natin. So ’yun ang puwede naming pag-aralan. Kung ayaw nilang tanggalin ’yung excise tax sa fuel at least man lang balik ’yung provision na masu-suspend ’yung increase ng tax rate kung merong ng international price ng crude oil," dagdag niya.

Nakiusap naman ang kaniyang ka-tandem na si Sen. Tito Sotto na huwag na munang ibenta sa mas mahal na presyo ang lumang imbak nilang langis.

“Pakiusap ko lang sa mga refilling stations, kahit ’yung mga nasa barko, kahit ‘yung mga nasa tangke n’yo . . . Sa old price ’yun ah, bakit nagtataas sila kaagad. Pakiusap ko sa kanila, doon na tayo sa padating, bakit ’yung old stock eh ilalagay n’yo sa bagong presyo. Ang iniisip kaagad nila eh ’yung kumita dito eh nasa old price ’yun eh, di ba?" ani Lacson.

HATI SA DIVORCE

Hati naman ang 2 kandidato sa isyu ng divorce.

Para kay Sotto, maaaring maabuso ang pagpapatupad ng divorce, at mayroon naman aniyang annulment arrangements sa bansa.

“Ang stand namin sa isyu ng divorce . . . Kasi naniniwala po ako na puwedeng abusihin eh. So ang mas tinutulak namin, luwagan ’yung annulment, ’yung mga procedures. Kasi mahal, matagal imbes na ipasok natn dito ’yung divorce tingin ko may problema pa sa constitutionality eh, at tsaka hindi lahat ng grupo sang-ayon do’n eh baka mahirapan po tayo," ani Sotto.

Pabor naman si Lacson na naniniwalang mas magiging abot-kaya ang pagsasawalang-bisa ng isang kasal kung magkakaroon din ng option na mag-divorce.

“Hindi naman ibig sabihin lahat ng ideas namin talagang strictly aligned. Kung minsan may pagkakaiba. Ako, this is where I’m coming from. May jurisprudence kasi ang Supreme Court, applicable lang ito do’n sa mga Pilipina na may asawang Japanese kung saan sila pinapayagan na mag-remarried ’yung kanilang spouse na Pilipina hindi na makapag-asawa so parang parehas lang ’yan, hindi lang mga Japanese na OFWs natin ang makinabang. Doon ako nanggagaling, kaya ako pabor sa divorce," ani Lacson.

" ’Yung requirements sa annulment halos pareho ng divorce. Ang problema lang sa annulment napakamahal, parang effectively may divorce na rin talaga sa Pilipinas eh."

ALERT LEVEL 0

Bukas pero may pag-aalinlangan ang 2 sa posibilidad na luwagan ang quarantine status sa Alert Level 0.

Para kay Lacson, kung may basehan na para luwagan ang protocols ay pabor siya rito.

Kung si Sotto naman ang tatanungin, masyado pang maaga para magkaroon ng Alert Level Zero sa bansa.

“Sa akin mas gusto ko kung talagang science based na puwede na talagang mag-Alert Level Zero kailangan talaga nating mag-open na. While we should already have a policy direction from pandemic to endemic we should also be prepared for the next pandemic. Baka mabulaga nanaman tayo d’yan so kailangang paghandaan," ani Lacson.

Dagdag naman ni Sotto: "It might be too early, personal opinion ko — I think too early to go to Alert Level Zero. Alert 1 lang eh, medyo antay muna. Sabi nga ni Sen. Lacson eh data driven, dapat ganon muna.”

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News