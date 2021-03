Pribadong sektor planong kumuha ng COVID-19 vaccines mula India

Reuters/File

MAYNILA - Plano ng grupo ng mga negosyante na kumuha ng panibagong brand ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine, ang Covaxin, na gawa sa India.

Gawa ng Bharat Biotech ng India ang Covaxin, na planong orderin ng grupo nina Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Maglalaro sa P800 hanggang P1,000 ang presyo ng kada dose nito.

"If Covaxin can be made available as early as May, many of the private sector will order, once the country of origin has EUA (emergency use authorization)," ani Joey Concepcion.

Maaalala na nag-order rin ang grupo nina Concepcion at ilang local government units ng AstraZeneca vaccines na inaasahang darating mula Mayo hanggang Setyembre.

Hindi naman sila nababahala sa balitang itinigil na ng ilang bansa ang paggamit ng AstraZeneca dahil sa side effects sa ilang naturukan ng bakuna.

Samantala, inaasahan na sa Abril na darating ang Sinovac vaccines na in-order ng grupo nina Francis Chua dahil wala pang tripartite agreement ang grupo niya sa gobyerno, na kailangang pirmahan ni vaccine czar Carlito Galvez Jr., na nasa India pa ngayon.

Makikiusap din si Chua kay Galvez kung puwedeng umpisahan agad ang vaccination sa private sector para mabilis makabangon ang ekonomiya.

Matatandaan na umaray ang ekonomiya dahil sa mga epekto ng coronavirus lockdowns sa mga negosyo.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

