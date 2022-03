Taas-presyo sa diesel posibleng pumatak ng P14/litro

MAYNILA - May namumurong dagdag-presyo muli ng langis sa susunod na linggo at posibleng pumatak ng P14/litro ang pagtaas ng presyo ng diesel.

Bukod sa diesel, posible rin ang dagdag na P8 sa kada litro ng gasolina at P11 sa kada litro ng kerosene, base sa unang apat na araw ng trading ng international market.

Humina man ang trading ngayong Biyernes, hindi na kayang hatakin pababa ang sobrang laking taas sa presyo ng petrolyo.

Kung mababawasan kasi ang presyo, baka maglaro pa rin sa P12 hanggang P13 ang itataas sa diesel habang P6 hanggang P7 sa presyo ng gasolina.

Makikiusap ang Department of Energy sa mga kompanya ng langis na utay-utayin ang sobrang laking oil price hike sa susunod na linggo.

Pero magiging problema ito anila kung magkakaroon pa ng oil price hike sa mga susunod na linggo.

Tiniyak ni Energy Secretary Alfonso Cusi na hindi magkakaproblema sa suplay ng petrolyo kahit pa tumagal ang giyera sa Ukraine.

Hirit nama ni Laban Konsyumer President Victor Dimagiba, huwag na munang magtaas ng presyo dahil hindi lang naman ngayon lang binili ng oil firms ang kanilang suplay.

Dapat daw huwag munang pairalin ang "pricing formula" na galing din sa DOE.

"These are extraordinary times eh, that DOE issue an order now for the oil companies that the DOE pricing formula is immediately suspended until further review. Suspended temporarily ang weekly price adjustments," ani Dimagiba.

Kahit daw kasi magkaiba ang operasyon at laki ng oil companies, nagkokopyahan lang din sila ng galaw sa presyo ng petrolyo kada linggo.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News