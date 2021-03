Mga negosyanteng Pinoy sa Kuwait, umaaray sa panibagong curfew doon

Tinaguriang Little Manila ang Old Souq sa Salmiya sa Kuwait dahil maraming negosyong Pilipino ang matatagpuan doon. Kuha ni Robert Bulquiren

Ilang mga negosyanteng Pilipino ang umaaray ngayon sa bagong ipinatutupad na curfew sa Kuwait para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Karamihan ng mga restaurants at pamilihang pagmamay-ari ng mga Pilipino ay matatagpuan sa tinaguriang Little Manila sa Kuwait, na puntahan o tambayan ng mga Pinoy.

Kadalasan, maraming tao ang dumadayo roon pagsapit ng hapon, pero ngayon ay mangilan-ngulan na lang ang nagpuputan matapos magpatupad ng curfew ang Kuwait simula Marso 7 na mula alas-5 ng hapon hanggang alas-5 ng umaga.

Precautionary measure umano ito bunsod ng patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa Kuwait na umaabot ng higit 1,000 kada araw, ayon sa Kuwait Ministry of Health.

Apektado ang lahat ng negosyo dahil sa curfew. Isa na dito si Jerry Sedeño na may restaurant sa Old Souq.

"Take out na lang at saka nung nagkaroon ng 5 to 5 opening, so, yung mga tumatawag din naman na mga costumer bale hanggang three o’clock na lang so yung mga tao 'di na rin naman nakaka order masyado ng mga pagkain, kaya sobrang hina po ng negosyo ngayon," sabi ni Sendeño.

Meron ding bakery, cargo, electronics shop at barberya si Sendeño.

“Sobrang laki, lugi sa negosyo talaga dito sa amin,” sabi niya.

Kahit lugi na, hindi pa rin siya nagsasara.

“Itong mga staff natin ang kawawa din pero pinapapasok pa rin namin kahit papano alternate na lang ang pasok nila at least meron naman silang pambayad man lang sa bahay,” saad niya.

Bukod sa curfew, bawal din ang dine-in kaya umasa na lang ang ilan sa take-away delivery.

“Nag-oopen kami dito lalo na tong restaurant ko 8 a.m. to 4 p.m. wala talaga kasi imagine mo yung mga tao nasa trabaho naman sino kakain dito? Kung makapag deliver man yung taga deliver ko isa o dalawa tapos na kasi nag oorder naman sila mga ala-una na so pag balik dito traffic na so hindi na maka deliver,” sabi naman ng negosyanteng si Anthony Mañibo.

Apektado rin ang manpower agency ni Ana Del Mundo dahil walang deployment simula ng pandemya kaya nagtayo siya ng tapsilogan sa Old Souq noong Nobyembre 2020.

“Lalo pong naapektuhan ang aming paninda o pagtitinda o pag-serve ng pagkain para sa mga kababayan namin. Nakakalungkot po pero bilang Pilipino eh laban lang," sabi ni Del Mundo

Maging ang mga Pinoy na may-ari ng mga salon ay umaaray na rin.

“Isa, dalawa, tatlo lang yung client per day. So medyo talagang mahirap,” sabi ni Rene Gilla Tillaman.

Dagdag pa ni Tillaman na sa panahon ngayon, kailangan ng diskarte.

“Bebenta ng mga products. Pinapa-send ko sa mga drivers. Yung mga clients kong hindi nakakapunta, may mga maintenance sila mga ginagamit sa bahay katulad ng mga shampooo, conditioner, mga creams nila sa mukha nila. Pang maintenance after I do facial,” sabi niya.

Isang buwan ang curfew na ipinatutupad sa Kuwait, pero depende pa rin ito sa pagtaas o pagbaba ng COVID-19 cases sa bansa.

- Ulat nina Maxxy Santiago at Robert Bulquiren