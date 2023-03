Meralco magkakaroon ng taas-singil sa March billing

Tataas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company (Meralco) ngayong Marso 2023, sabi ngayong Biyernes ng kompanya.

Ayon sa Meralco, P0.545 ang dagdag-singil kada kilowatt hour dahil sa mas mataas na generation charge na bunsod ng Malampaya facility maintenance shutdown mula Marso 4 hanggang 18.

Katumbas umano ito ng P109 dagdag-singil sa mga kumokonsumo ng 200 kwh, P163.50 sa konsumong 300 kwh, P218 sa konsumong 400 kwh at P272.50 sa konsumong 500 kwh.

Mahigit P1 kada kilowatt hour dapat ang dagdag-singil pero nagpasya ang Meralco na utay-utayin na lang ito sa tatlong buwan: ngayong Marso, at sa April at sa May billing.

Naghahanda na rin umano ang Meralco sa taas ng demand sa kuryente sa tag-init.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News