MAYNILA — Magkakaroon ng pagtaas sa singil sa kuryente ang Manila Electric Company (Meralco) ngayong Marso, sabi ngayong Huwebes ng kompanya.

Ayon sa Meralco, P0.063 kada kilowatt hour (kwh) ang ipatutupad nilang dagdag-singil sa March billing.

Singil sa kuryente ng Meralco, TATAAS ng P0.063/kwh sa March billing. Di hamak na mas mababa ito sa naunang estimate na

P0.80-P0.90/kwh. I-eexplain ito ng Meralco later at 1pm.



Dagdag Singil:



Kunsumo Dagdag

200kwh P13

300kwh P19

400kwh P25

500kwh P31