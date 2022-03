Nagpatupad ng bawas ang Petro Gazz sa presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong Huwebes.

Ayon sa kompanya, mayroon silang P3.60 bawas sa kada litro ng gasolina at P5.85 bawas sa kada litro ng diesel hanggang Linggo.

Layon umano ng rollback na pagaanin ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.

Ayon naman sa Petron, times 10 ang points para sa may Petron Value Card at Super Driver Card. Katumbas ito ng P2 diskuwento sa kada litro ng lahat ng Petron fuel.

Puwedeng makuha ang diskuwento sa lahat ng Petron stations ngayong Huwebes.

Noong Martes, nagpatupad ang mga oil company ng nasa P3 hanggang P5 taas-presyo sa kada litro ng kanilang mga produkto.

Ito na ang pinakamalaking taas-presyo sa petrolyo ngayong 2022 at ang ika-10 sunod na linggong nagkaroon ng oil price hike.

Inaasahang tataas pa ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, bunsod ng patuloy na giyera sa Ukraine.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

