MAYNILA - Pinagbabayad ng samahan ng mga hotel ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) sa mga umano'y utang nito na P1.7 bilyon sa mga pasilidad nila na pinang-quarantine ng mga overseas Filipino worker (OFW).

Ayon kay Benito "Bong" Bengzon Jr., executive director ng Philippine Hotel Owners Association (PHOA), may ibang hotel na apat na buwan umanong hindi nakakatanggap ng bayad.

"Ang unang challenge diyan kulang tayo sa pondo to cover basic operating expenses. Kasama na diyan manpower, pasuweldo sa mga workers," ani Bengzon.

"Ayaw rin namin maapektuhan ang aming mga empleyado at kailangan tuloy-tuloy ang operations sa mga hotel. Para talaga makabangon kami, kailangan talaga ng tulong para sa accounts receivable namin," dagdag niya.

Gayon man, nagpapatuloy pa rin ang serbisyo ng mga hotel sa mga OFW na umuuwi pa rin na unvaccinated o hindi pa kumpleto ang bakuna at kailangang mag-quarantine.

Ikinagulat naman ng OWWA ang naging pahayag ng PHOA lalo't tuloy-tuloy naman umano ang pag-uusap nila tungkol sa bayarin.

Alam din daw ng mga hotel na paparating na ang bayad, at Sabado pa nang huli silang mag-usap.

"May budget. Nakadepende ito sa tranches ng DBM. Naghihintay tayo sa darating na isa o dalawang linggo na 1.74 billion from the DBM at inaantabayan lang namin kaya medyo nagugulat kami ngayon dito sa kanilang press release kasi kayang-kaya naman ma-settle ang account," ani OWWA Administrator Hans Cacdac.

Ayon pa sa OWWA, P20 bilyon na ang naibigay nila sa mga hotel sa nakalipas na dalawang taon na nagsilbing quarantine facilities ang mga ito.

Ayon pa kay Cacdac, walang dapat ikabahala ang mga hotel.

Ayon naman kay Department of Tourism chief Bernadette Romulo-Puyat, nag-follow up na rin sila sa Department of Labor and Employment, kung saan napapailalim ang OWWA, tungkol sa bayad at tiniyak naman daw sa kanila ng ahensiya na mareresolba ito.

"Hinihingi lang ho namin ang inyong pasensiya, understanding. Malayo-layo na ho ang narating natin, 2 taon na ang ating partnership, at eto ay pagpapatuloy po natin pa rin," ani Puyat.



