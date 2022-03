Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Kasunod ng malakihang oil price increases at patuloy na bakbakan sa pagitan ng Ukraine at Russia, iniutos ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang pag-review sa umiiral na minimum wage sa mga manggagawa sa bansa.

Ayon kay Alan Tanjusay, spokesperson ng Associated Labor Unions-Trade Union Congress Of The Philippines, matagal na nilang gusto mag-file ng wage increase petition buhat pa noong nakaraang taon wala pa man ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at basic commodities.

Aniya, ang minimum wage earners ay kumikita lang ng P12,000 kada buwan, at base sa inilabas na data noon pang 2015, kasya na sa isang pamilyang may 5 miyembro ang P9,000 kada buwan.

Ayon naman kay Sergio Ortiz-Luis, presidente ng Employers Confederation Of The Philippines, bukas ang grupo nila kung may ilalabas na petition ng salary hike sa wage board.

Pero, aniya, marami ang maaapektuhan kung magtataas ng minimum wage. Dapat umano makita ng gobyerno na hindi kaya ng mga empleyado sa micro enterprises ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at ng mga bilihin.—SRO, TeleRadyo, Marso 9, 2022