Mga negosyante nangangamba sa muling pagdami ng COVID-19 cases

MAYNILA — Maraming negosyo ang hindi pa rin nakakabawi sa pagkalugi dahil sa pandemya kaya bumabalik ngayon ang pangamba nilang muling ipasara dahil sa pagsipa ng COVID-19 cases sa Metro Manila at iba pang rehiyon.

Ayon kay restaurant owner Michelle Choa, mahabang pasensya ang baon ng mga staff araw-araw para mapasunod ang ilang customer na nakakalimot sa mga protocols.

Kaya pakiusap niya sa mga LGU at awtoridad, tulungan din silang maipatupad ang protocols at huwag basta-basta magpasara ng establisimyento.

"Minsan yung mga senior makakaaway mo pa so pinapayagan namin basta sumunod sa protocol . . . Hindi na namin kakayanin kung magsasara ulit, may mag umuwi kaming staff sa probinsya so sana may balikan pa silang trabaho," pakiusap ni Choa.

Noong Martes, nagdeklara na ang Department of the Interior and Local Government (DILG) ng "crackdown" sa mga negosyong lalabag sa mga health protocols.



Pero ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, kinokonsulta na niya ang business owners sa lungsod para malaman kung ano ang karagdagang pag-iingat ang maaaring gawin para mapigilan ang tumataas na kaso ng COVID-19.

"I am consulting na baka yung mga bars, 12 midnight kasi ngayon ang curfew so baka paagahin . . . Also studying if we can reduce capacity of bars, restaurants to 30 percent," ani Belmonte.

Sa Huwebes ay magpupulong ang Metro Manila mayors para pag-aralan ang pagkakaroon ng unified curfew hours sa rehiyon.

Ngayong Miyerkoles, sumipa na sa 603,308 ang COVID-19 cases sa Pilipinas.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News