Meralco may tips para makatipid sa kuryente pagdating ng tag-init

Electric meter sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. George Calvelo, ABS-CBN News/File

Nagbigay ng tipid-tips ang power distributor na Meralco para hindi masyadong lumobo ang bayarin ng kanilang mga kostumer pagdating ng tag-init, kung kailan inaasahang tataas ang konsumo sa kuryente.

Sa datos kasi ng Meralco, hanggang 50 porsiyento ang itinataas sa konsumo ng residential customers pagdating ng tag-inig dahil mas marami at mahaba ang gamit ng mga cooling device o pampalamig.

Sa paggamit ng aircon, halimbawa, mas makakatipid ang konsumer kung ipapako ito sa 25 degrees Celsius kaysa 18 degrees, ayon kay Ferdinand Geluz, chief commercial officer ng Meralco.

May matitipid din umano kung palaging nililinis ang filter ng aircon at dapat akma ang horsepower sa laki ng kuwartong pinalalamig.

Ipinayo naman na huwag i-overload ang refrigerator, at iwasang harangan ang cooling system at circulating vent.

Tiyakin din umanong mahigpit ang lapat ng pinto ng ref para iwas-singaw.

Ayon pa kay Geluz, mas malaki ang konsumo kung palaging todo ang setting ng electric fan.

Kapag umalis naman ng bahay o hindi ginagamit ang appliance, mainam na tanggalin umano ito sa saksakan o i-off ang switch ng extension wire o power strip para tipid sa kuryente.

Mayroon kasing tinatawag na phantom load kung saan kumokonsumo pa rin ng kuryente ang isang gadget o appliance kahit hindi ito ginagamit.

"Example, 'yong desktop speaker, WiFi router at desktop computer, P187 ang standby power niyan per month," sabi ni Geluz.

Nagbabala rin ang Meralco na huwag tangkilikin ang mga sinasabing energy-saving device dahil hindi talaga nakakatipid sa kuryente ang mga ito.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News