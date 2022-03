Watch more on iWantTFC

Nagbabadyang tumaas ang singil sa kuryente sa paparating na March billing dahil sa pagsipa ng presyo ng coal at langis.

Pero tiniyak ngayong Miyerkoles ng Manila Electric Co. (Meralco) na hindi naman sobrang laki ang dagdag-singil para sa 7 milyon nilang kostumer.

"Hopefully, we will be able to keep at a low number para nang sa ganoon, 'di masyadong mahirapan after enjoying 2 reductions," sabi ni Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga.

Magugunitang nagkaroon ng bawas-singil sa kuryente noong Enero at Pebrero.

Umapela naman si Energy Secretary Alfonso Cusi sa mga power industry player na utay-utayin sakaling malaki ang magiging dagdag-singil.

Presyo ng ilang bilihin tumaas din

Maliban sa kuryente at langis, nagtaasan din ang presyo ng ilang bilihin na hindi sakop ng suggested retail price (SRP) ng gobyerno.

Hindi kasi lahat ng basic at prime commodities ay sakop ng SRP.

Sa sardinas, halimbawa, may ilang brand at variant na binabantayan ng Department of Trade and Industry (DTI) pero ang mga gaya ng Spanish sardines o canned tuna ay puwedeng magtaas nang hindi nagpapaalam sa ahensiya.

"Halimbawa, ang instant noodles, kung may magtataas na instant noodles, 'yon ang wala sa SRP list. Ang mahalaga sa amin ay consumers will have a choice," sabi ni Trade Assistant Secretary Ann Claire Cabochan.

Petrolyo

Sa mga nag-aabang naman sa presyo ng petrolyo, na-sustain ang malaking taas sa international market sa ikalawang araw ng trading.

Nasa higit P12 pa rin ang katumbas na dagdag sa diesel, P8 sa gasolina at P11 sa kerosene.

Pero may 3 trading days pa na puwedeng magpabago ng average prices ngayong linggo.

May 10 sunod-sunod na linggo nang tumaas ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News