Walang trabahong Pinoy, nasa 4 milyon noong Enero

MAYNILA - Umabot sa 4 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Enero, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Katumbas ang 4 milyon ng 8.7 porsiyentong unemployment rate, na ikatlo sa pinakamataas mula Abril 2005.

Bukod dito, tumaas din ang underemployment rate. Ibig sabihin, dumami ang mga empleyadong naghahanap ng trabaho na mas malaki ang suweldo.

Babala ni Civil Registrar General Dennis Mapa, maaaring lumala ang unemployment sa bansa kung muling maghihigpit ang gobyerno sa quarantine restrictions.

Kamakailan ay umakyat ang bilang ng mga nagkakaroon ng coronavirus disease (COVID-19), na nagdulot ng pangamba kung kakailanganin na naman ba ng mahigpit na quarantine restriction.

Watch more in iWantTFC

"'Pag may mga lockdowns tayo, talagang the labor force participation rate goes down," ani Mapa.

Ayon kina acting Socioeconomic Planning Secretary Karl Kendrick Chua at Budget and Management Secretary Wendel Avisado, gaganda ang employment sa Pilipinas dahil sa COVID-19 vaccination program ng gobyerno.

"This is a leap forward for our health care system and the entire country. The added confidence it provides will boost our recovery further. We aim to provide vaccines to at least 70 million Filipinos this year, or 100 percent of the entire adult population," anila sa isang joint statement.

Para kay dating public works and highways chief Rogelio Singson, makakatulong ang gobyerno sa paggawa ng bagong trabaho kung matuloy ang Build, Build, Build project sa mga probinsiya.

"Big ticket projects should still be pursued, but the need for employment is now, so I really hope more labor-intensive projects are pursued by the government," ani Singson.

Umabot ng 4 milyon ang unemployed matapos madagdagan ng 1.6 milyon ang naitalang 2.4 milyon na unemployed workers noong Enero 2020, at mahigit 100,000 naman ang nadagdag sa 3.8 milyon na unemployed noong Oktubre 2020.

Buwan-buwan nang maglalabas ng datos sa employment at unemployment ang gobyerno para makatulong sa Malacañabg sa pagdedesisyon tungkol sa quarantine protocols.



-- Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News