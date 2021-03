Singil sa kuryente may tapyas ulit sa Marso: Meralco

Electric meters sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Sa ikalawang sunod na buwan, magkakaroon ng bawas sa singil sa kuryente ang Meralco, sabi ngayong Martes ng power distributor.

Ayon sa Meralco, tatapyasan ng P0.36 kada kilowatt hour (kWh) ang singil sa March bill.

JUST IN!



Singil ng Meralco, BABABA sa ikalawang sunod na buwan.

Ang reduction ay P0.36/kwh sa March billing.



Katumbas ito ng bawas na:



Kunsumo Bawas

200kwh P72

300kwh P108

400kwh P144

500kwh P180



Ang singil sa March ay pinakamababang rate since Aug. 2017. pic.twitter.com/OLhBoYDoeA — alvin elchico (@alvinelchico) March 9, 2021

Katumbas umano ito ng P72 bawas-singil para sa mga kabahayang kumokonsumo ng 200 kWh, P108 bawas sa may konsumong 300 kWh, P144 bawas sa may konsumong 400 kWh, at P180 sa may konsumong 500 kWh.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

