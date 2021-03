Mga poultry farmer muling umapelang alisin ang price cap sa manok

Mga ibinebentang manok sa Paco Market sa Maynila noong Pebrero 22, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News.

MAYNILA - Muling umapela ang United Broiler Raisers Association (UBRA) sa Department of Agriculture na alisin na ang price cap sa manok.

Ito ay matapos palawigin ng gobyerno ang ipinapatupad na price cap sa manok at baboy nang isa pang buwan.

Ayon sa pangulo ng grupo na si Atty. Bong Inciong, wala namang nararanasang problema sa suplay sa ngayon ang mga magmamanok.

Dagdag niya, dahil sa price cap ay baka mas lalong umatras ang mga nag-aalaga ng manok para magparami ng produksyon.

Sa halip, ihinihirit niya na dagdagan na lang ng P65 ang SRP ng manok.

“Mas maganda yung agos ng kalakal at mas may confidence lahat, producer ka man, biyahero ka man o tindera, mas may confidence dahil hindi yung tinatrato ka na parang may ginagawa kang masama, naghahanapbuhay ka lang eh. Talaga namang nagmahalan na lahat,” paliwanag niya.

Pero sabi ng DA, malabong alisin nila o itaas ang price cap sa manok.

"Kasi po mataas ang presyo ng baboy na surely pag mataas ang presyo ng isang item, pupunta doon sa other meat sources of item. Para hindi naman tumaas ang presyo ng manok, na-set na sa P160 in fact dati yan P120, P140 para hindi umakyat sa beyond P160,” paliwanag ni DA Spokesperson Noel Reyes.

Matatandaan na pinalawig nang hanggang Abril 8 ang price cap sa presyo ng baboy at manok sa harap ng nararanasang taas-presyo nito.

Sa price ceiling, nasa P270 hanggang P300 ang kada presyo ng baboy, depende sa parte nito, habang nasa P160 naman dapat ang presyo ng kada kilo ng manok.

Noon nang umapela ang ilang grupo na imbis na price cap ay magtatag na lang ng mas mataas na SRP ang gobyerno para mas makasunod ang mga nagtitinda ng karne.

Naghayag naman ng kanilang intensiyon ang ilang tindero ng baboy sa Tandang Sora Market sa Quezon City na sasama sila sa tigil-benta na ikinasa ng mga tindero ng ilang pamilihan, gaya ng Commonwealth Market para ipakita sa DA na naiipit sila sa price cap.

"Wala tayong magagawa, sundin namin kung ano ang gusto nila pero kung mataas ang presyo ng baboy sa pinagkukunan namin sa price ceiling na gusto ng gobyerno, siguro hihinto muna kami sa pagtitinda ng baboy. Kung ang ibang palengke magdecide na magpork holiday susunod din tayo doon para at least lahat ng tao magkaisa," sabi ni Sante Piniero, tindero ng baboy sa Tandangsora market.

Sa ngayon P320 ang benta niya sa kasim at pigue at P350 naman sa liempo. P270 kada kilo na kasi umano ang puhunan niya kaya hindi talaga niya masusunod ang price cap.

Kinakabahan naman ang ilang umaasa sa karneng baboy kapag natuloy ang pork holiday dahil apektado ang kanilang negosyo, kagaya ni Anna Esparagoza na may-ari ng karinderia.

Aniya, pitong putahe ng baboy ang niluluto at ibinebenta niya araw-araw dahil ito pa rin ang pinakamabenta.

“Kahit mahal ang baboy, siyempre yan din ang laging binibili ng mga tao. Siyempre mababawasan yung kita, pati customer mababawasan, kaya hihina ang kita," paliwamag nila.

Nanindigan pa rin ang DA na tatapusin nito ang pagpapatupad ng price cap hanggang April 8 kahit may pork holiday. Nasa mga tindero umano ang desisyon kung sasama sila sa pork holiday.

