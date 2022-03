Watch more on iWantTFC

Naniniwala ang ilang eksperto, maging ang gobyerno na posibleng umabot nang P100 ang presyo ng gasolina kung tatagal pa ang giyera sa Ukraine at mananatiling kulang ang suplay ng langis sa buong mundo.

Sa unang araw ng trading, lagpas P12 na ang itinaas sa imported diesel; P8 naman sa gasolina at P11 sa kerosene.

Pero may apat na trading days pa na puwedeng magpabago sa magiging average ngayong linggo.

Bukod pa rito, patuloy ding humihina ang piso kontra US dollar.

"Kung sa pwede, pwede talaga if war spread over Europe, talagang tataas yan. Bababa lang yan kung titigil ang giyera at yung supply meets demand, mawala yung sanction sa Venezuela at Iran," ani Energy chief Alfonso Cusi.

Nagbabala rin ang ilang ekonomista gaya ni Jun Neri na kailangan paghandaan ng ordinaryong mamamayan ang pagsirit ng presyo ng langis na magpapataas din ng presyo ng bilihin at serbisyo.

"Kababalik lang natin from COVID eto na namang sasalubong kung may trabaho ka you have to hold on to your job, you have to anticipate price increases in the next weeks or month," ani Neri na lead economist ng Bank of the Philippine Islands.

Dahil di makontrol ng gobyerno ang presyo ng petrolyo, dodoblehin na ang ayuda sa tsuper ng public transport at delivery riders maging sa mga magsasaka at mangingisda.

Pero ngayon ay wala pa ring nailalabas na ano mang ayuda kahit umaabot na sa mahigit P17 ang itinaaas sa diesel, P13 sa gasolina, at P14 sa kerosene mula Enero.

Lumalakas na rin ang panawagang suspindehin muna ang excise tax sa petrolyo at maging ang mga apela na magdeklara ng state of economic emergency.

Pero kontra rito ang DOE.

"I don't think it's necessary, what do you do with that declaration? di na kailangang i-declare yan," ani Cusi.

Namumuro rin ang taas sa singil ng kuryente dahil sa pagsipa ng coal prices.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News