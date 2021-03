ALAMIN: Dagdag tips sa mga establisimyento, public transpo vs COVID-19

MAYNILA — Naglabas ng karagdagang guidelines sa ventilation sa mga establisimyento at pampublikong sasakyan ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa gitna ng muling pagsirit sa bilang ng naitatalang COVID-19 cases kada araw.

Una, sa mga establisyimentong walang aircon, kailangan panatilihan ang natural ventilation gaya ng pagbubukas ng pinto at bintana.



Maaari ring maglagay ng mga electric fan at exhaust fan para masiguro ang maayos na sirkulasyon ng hangin.

Sa mga naka-aircon naman, kailangang buksan ang ventilation system 30 minuto bago at pagkatapos magpapasok ng mga tao.



Kailangan naayon din ang mga exhaust fans, Merv-13, at hepa filters sa dami ng umookupa sa espasyo. Makakatulong din anila ang air purifiers.

Ang mga vent ng aircon ay dapat nakataas at hindi nakatutok sa mga tao.

Hanggang sa mga restroom, kailangan din ng exhaust fan at ventilation, ayon sa DOLE.

Pero dito na papasok ang pakikiisa ng mga customer. Kung gagamit ng toilet, halimbawa, dapat ibaba ang toilet seat bago mag-flush. Ito ay para hindi kumalat ang mga droplet sa hangin.

Mahalaga ngayon ang paglilinis ng kamay pero bawal nang gamitin ang mga hand dryer dahil pinapakalat nito ang kontaminadong hangin.

Sa pampublikong sasakyan naman, pinapayo na buksan ang mga bintana para sa natural ventilation basta’t siguraduhing ligtas ito para sa mga pasahero.



Magsuot pa rin daw ng face mask at face shield, dapat one seat apart, at bawal ang pakikipag-usap sa telepono o pagkain.

"We are not letting down on inspection, merong priority for high risk mga construction sites, the BPOs, the transportation sector as well," ani Teresita Cucueco, DOLE Assistant Secretary for Labor Standards and Special Concerns Cluster.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News