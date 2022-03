MAYNILA - May nagbabadyang oil price hike na posibleng umabot ng P3-P5 kada litro, sa harap ng mga epekto ng sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia sa ekonomiya at sa presyo ng langis.

Ayon sa mga taga-industriya, nasa P5.30 hanggang P5.50 ang inaasahang taas-presyo ng diesel.

Nasa P3.60 hanggang P3.80 naman ang imamahal ng kada litro gasolina, habang P4 naman sa kerosene.

Dahil hindi pa tapos ang gulo, posibleng magtuloy-tuloy pa ang maha na presyo ng langis sa international market.

Ibig sabihin, nasa P65 hanggang P88 ang range ng presyo ng gasolina sa Metro Manila, kung susumahin na ang taas-presyo nitong mga nakalipas na araw.

Nasa P55 hanggang P65 naman ang inaasahang presyo ng diesel.

Mas tinututukan ngayon ng gobyerno ang suplay imbis na pagsirit ng presyo, ayon sa Department of Energy.



-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News