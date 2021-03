Mga empleyado di sisibakin kung ayaw magpabakuna: presidential adviser

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Desidido na si Nowie Santos na magpabakuna laban sa COVID-19 dahil sagot din naman ng kompanya niya ang mga vaccine na darating sa Mayo.

"Para kahit saan man ako magpunta at least alam ko kapag nagpa-vaccine ako, di ako masyadong matatakot na lumabas," ani Santos.

Ang manager na si Dang Hopilos, magpapabakuna rin kaya binibigyan niya ng kaalaman ang mga tauhan kaugnay sa vaccine. Pero meron pa ring nag-aalangan.

"Mixed 'yung age ng mga tao sa company and sa group ko mga bata sila, and I know young people maraming doubts, kasi siyempre wala pang data so very challenging to convince them," aniya.



Sa dulo, pasya pa rin ng kada empleyado ang masusunod.

Tiniyak ng mga negosyanteng hindi tatanggalin sa trabaho ang mga manggagawang ayaw magpabakuna, matapos maiulat ng isang labor group ang "no vaccine, no work" policy umano ng ilang kompanya.

Kukumbinsihin na lang daw nila ang mga empleyado para di masayang ang mga in-order na bakuna.

"We will not force or fire them... Pero paano tayo mananalo sa giyera kung 'yung baril laban sa COVID-19 di natin magagamit, kung ayaw niyong sumali?" ani Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Sa Mayo hanggang Hunyo na kasi ang dating ng unang batch ng 2.6 milyon doses ng AstraZeneca na in-order ng ilang negosyante.

Sa ngayon, tanging Sinovac at AstraZeneca vaccines pa lang ang dumarating sa Pilipinas, na pawang nakalaan sa mga health care workers.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News