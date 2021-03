Antas ng taas-presyo noong Pebrero pinakamabilis sa loob ng 26 buwan

Nagbebenta sa Nepa-Q Mart sa Quezon City noong Enero 21, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Pumalo sa 4.7 porsiyento ang inflation, o antas ng bilis ng taas-presyo ng pangunahing bilihin nitong Pebrero, mula sa 4.2 porsiyento noong Enero.

Ito na ang pinakamabilis na antas sa loob ng 26 buwan, o mula noong Enero 2019.

Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pangunahing dahilan ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages - partikular na ang taas-presyo ng baboy na nasa 20.7 porsiyento ang antas ng inflation.

Matatandaan na nagpatupad ng price ceiling sa Metro Manila sa presyo ng baboy at manok sa harap ng nararanasang kakulangan umano ng suplay.

Pero kahit may price cap sa Metro Manila ay tumaas naman ang presyo nito sa labas ng National Capital Region.

Pero ayon kay Dennis Mapa, Civil Registrar General ng PSA, hindi pa masasabi sa ngayon kung epektibo ang naging desisyon na magpataw ng price cap.

"At this point, I cannot say, we are looking at the data, the facts from the February round. Prices of pork in Metro Manila went down. Prices of pork outside Metro Manila went up," ani Mapa.

Bukod dito, tinitingnan din ang pagtaas ng presyo ng isda, na nasa 5.1 porsiyento ang inflation kung ikukumpara sa 3.7 porsiyento noong Enero.

Batay naman sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa P340 ang kada kilo ng kasim, habang nasa P360 ang kada kilo ng liempo sa mga pamilihan. Mas mataas ito sa P270 hanggang P300 kada kilong price cap na itinatakda ng gobyerno sa Kamaynilaan.

Nananawagan naman si Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate na maglagay ng price cap sa isda, at maglagay din ng kontrol sa langis dahil tumataas naman ang presyo nito sa world market.

Ayon naman kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno, pansamantala lang ang taas-presyo ng mga bilihin.

Dagdag niya, maaari ring tataas pa ang presyo ng mga biihin kapag binuksan na ang ekonomiya dahil dadami ang mamimili at babalik din ang kakayahan nilang gumastos kasabay ng pagbalik ng mga trabahong apektado ng COVID-19 pandemic.

-- Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News