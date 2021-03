Mga nagtitinda ng karneng baboy sa Quinta market, hirap makasunod sa price ceiling

MAYNILA - Nahihirapan ang mga nagtitinda ng baboy sa Quinta Market sa Maynila na makasunod sa price ceiling ng gobyerno para sa karne.

Muling nagtaas ng P10 ngayong Huwebes ang tinda ng baboy—P320/kilo para sa laman at P300/kilo para sa liempo.

Pork retailers at Quinta Market are finding it difficult to follow the gov’t’s P300/kg price ceiling. They again raised prices by P10 from the day before (kasim & pigue, P320/kg; liempo, P330/kg) because of higher costs by their dealers. pic.twitter.com/oWZE5nAUjh

Noong nakaraang linggo, nasa P300 lang ang baboy. Pero kuwento ng nagtitinda, araw-araw tumataas ang presyo ng binibigay ng kanilang dealer.

Dasal nila sana hindi na magtaas ulit kinabukasan ang presyo ng baboy dahil nahihirapan din silang magbenta.

Samantala, nagmura nang P10 ang presyo ng isang kilo ng manok, habang hindi naman gumalaw ang presyo ng baka.

PRESYO NG KARNE:

BABOY

P320/kilo (laman) mula 310/kilo

P330/kilo (liempo) mula 320/kilo

MANOK

P180/kilo mula P190/kilo

BAKA

P420-425/kilo

Mas mababa naman sa nakitang P280/kilo na tinda ng sariwang galunggong sa ibang palengke sa Metro Manila ang presyo nito sa Quinta Market.

Nasa P220/kilo ang sariwang galunggong habang P200/kilo ang frozen imported na galunggong.

Fish sellers at Quinta say they expect galunggong prices to stabilize this March compared to the past months with the start of fishing season.



The Dep’t of Agriculture has monitored galunggong prices in Metro Manila going as high as P280/kg due to low supply pic.twitter.com/GAJmsgzu9i