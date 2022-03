Watch more on iWantTFC

(UPDATE) Magpapatupad ng bawas-singil ang Maynilad at Manila Water kasunod ng pagtanggal ng 12 porsiyentong value-added tax (VAT) sa monthly bill ng mga konsumer, sabi ngayong Huwebes ng Metropolitan Waterworks and Sewerage Systems (MWSS).

Ayon kay MWSS Regulatory Office chief Patrick Ty, local at franchise tax na lang ang ipapataw sa water bill kasunod ng pagpasa ng legislative franchise ng 2 concessionaire.

"The reason for the removal of VAT and imposition of taxes is the passage of legislative franchises to the 2 concessionaires. Since they are now required to have franchise, they are now subject to franchise tax," ani Ty.



Nasa 9.1 hanggang 10 porsiyento ang mababawas sa water bll, depende sa lokasyon ng konsumer. Iba-iba kasi ang binayarang local tax kada siyudad.

Nasa P7 hanggang P89 dn ang mababawas sa buwanang bill, depende sa laki ng konsumo.

Magsisimula umanong maramdaman ng mga konsumer ang bawas-singil sa Marso 21.

Malaking bagay ang bawas-presyo para sa ilang negosyanteng malakas ang konsumo sa tubig, lalo ngayong panahong mataas din ang presyo ng mga bilihin.

"Usual na paggamit namin sa tubig, pumapalo siya ng P3,000 hanggang P4,000 a month," sabi ni Conrad Bayno, na nagpapatakbo ng laundry shop.

"'Yong 10 percent is 10 percent pa rin siya. Sa bill namin ng tubig, P400 din siya. Malaking bagay na rin kasi suweldo na 'yon ng isang tao," dagdag niya.

Ang Maynilad ang nagseserbisyo sa west zone ng Metro Manila at Cavite habang Manila Water naman sa east zone at Rizal province.

Water level sa Angat

Sinabi rin ng MWSS na kahit mababa ang lebel ng tubig sa Angat Dam, hindi magkakaroon ng krisis sa tubig sa Metro Manila gaya noong 2019.

Nauna nang sinabi ng National Water Resources Board na hindi na dadagdagn ang laan ng tubig sa Metro Manila mula Angat Dam.

Kasado na rin ang cloud seeding operations sa Angat Watershed, La Mesa Dam at Bustos Dam sa Marso 7 hanggang Abril 10.

— May ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News