Watch more on iWantTFC

May namumuro na namang malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.

Sa unang 3 araw ng trading sa international market, halos P3 na ang iminahal ng diesel at lagpas P2 naman sa gasolina at kerosene.

Sakaling abutin ng P3 ang dagdag-presyo sa susunod na linggo, pag-aaralan umano ng Department of Energy kung ire-request nila sa mga kompanya ng langis na utay-utayin ito.

"Ang problema kasi, parang ganoon din, lalo na kung pataas ulit sa mga susunod na linggo," ani Energy Undersecretary Gerardo Erguiza.

Sa Baguio City, nasa P75 ang pinakamahal na gasolina at P63 naman sa diesel.

Nasa P75 din ang presyo ng gasolina sa ilang lugar sa Masbate.

Mas mahal pa rin ang petrolyo sa Boracay Island dahil halos P100 na ang gasolina, bagay na sinita ng DOE.

Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon at delivery rider kung kailan darating ang ayudang fuel card ng gobyerno.

Pero ayon sa Department of Budget and Management (DBM), handa na silang i-release ang P2.5 bilyon pang-ayuda.

Ang problema umano ay walang guidelines ang Department of Transportation (DOTr).

"'Yun (guidelines) ang hinihintay namin ngayon. Hopefully matapos ng DOTr 'yan," ani Tine Rosa Canda, officer-in-charge ng DBM.

Wala pang listahan ng mga bus, TNVS at tricycle drivers at delivery riders na pasok sa ayuda.

Ayon din sa Phillipine National Taxi Operators Association, hindi rin sila hiningan ng listahan ng mga kuwalipikado sa P6,500 fuel card.

Pinarerepaso naman ng Malacañang ang Oil Deregulation Law.

Hamon ng mga militanteng grupo na magpatawag ng special session imbes na kontrahin ang mga panukala para tugunan ang isyu, kabilang na ang pag-alis ng excise tax sa petolyo.

"Hinaharang ito ng mga economic manager ng Duterte administration so at this point, hindi Kongreso ang may problema. Ang may problema ay ang Malacañang dahil hinaharang niya ang mga ganitong panukalang batas," ani Bayan Muna Rep. Carlos Zarate.

Sa ilalim kasi ng kasalukuyang batas, walang kapangyarihan ang gobyernong himayin ang presyuhan o pigilan ang walang puknat na pagtaas ng presyo ng petrolyo.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News