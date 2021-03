Presyo ng galunggong sa ilang Metro Manila market tumaas na rin

Nagbebenta ng galunggong ang isang talipapa vendor sa Barangay Tandang Sora, Quezon City noong 2018. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Tumataas na ang presyo ng galunggong sa ilang pamilihan sa Metro Manila, batay sa monitoring ng Department of Agriculture.

Ito ay sa harap ng nararanasang pagtaas ng presyo sa karneng baboy at manok ng mga konsumer.

Base sa monitoring ng DA, umaabot na sa P260 ang presyo ng kada kilo ng imported na galunggong. Nasa P280 naman kada kilo ang local na galunggong.

Karaniwang nasa P180 hanggang P200 lang ang presyo nito sa mga palengke.

Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isang attached agency ng DA, nagbukas na ang fishing season sa Palawan, na karaniwang pinanggagalingan ng supply ng galunggong sa Metro Manila, pero kakaunti pa lang ang nahuhuli sa ngayon.

“Medyo malamig pa at medyo magalaw pa ang tubig ngayon so medyo sabihin natin na medyo kulang ang supply but come March na ngayon, eh magsa-summer na, siguradong ano, pag may sun, may isda. Full moon pa ngayon, so medyo dispersed ang mga isda ngayon,” ani BFAR director Eduardo Gongona.

Sa Mega G Mart, umaabot na sa P240 kada kilo ang sariwa o local galunggong.

Paliwanag ng isang tindero ng isda na si Christian Cavillar, kakaunti lang ang nahuhuli nila.

“Kung walang huli, o konti lang po yung huli, mas mataas po yung binibigay kasi siyempre mahirap po pumalaot,” ani Cavillar.

Pero dagdag ng BFAR, masyadong mahal ang P240 hanggang P280 na presyo kaya iimbestigahan nila kung may nagmamanipula ng presyo.

“We will conduct investigation. Titignan namin yung mga market ngayon. ‘Pag merong nagmamanipulate ng price nito sa market ay kailangan panagutin siya,” ani Gongona.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News

