Gobyerno naniniwalang babangon ang ekonomiya habang Alert Level 1

MAYNILA - Naniniwala ang economic managers ng bansa na mas makakabangon ang ekonomiya ng bansa sa pagpapatupad ng Alert Level 1 na umarangkada ngayong Martes.

Ayon sa National Economic and Development Authority (NEDA), inaasahan ang dagdag na P9.4 bilyon sa ekonomiya ng bansa kada linggo sa pagpapatupad ng Alert Level 1.

Sa halagang ito, P3 bilyon ay mapupunta sa pasahod sa mga manggagawa.

"So iyan po 'yung ibabalik natin sa bulsa ng bawat Pilipino na nawalan ng trabaho o nabawasan ang kita dahil sa Alert Level 2, 3, 4, or 5 sa nakaraan. And in the next quarter ay makakabawi tayo ng 170,000 na less unemployed. Iyan po 'yung benepisyo ng present Alert Level 1 system natin," ani NEDA secretary Karl Kendrick Chua.

Lubos din anila na magbebenepisyo ang tourism sector na nakikitang mababawi ang kalahati ng kabuuang P1.5 trilyong lugi noong 2020 sa muling pagbubukas ng ekonomiya.

"At mino-monitor po natin 'yung transport, hotel, malls and restaurants. Iyong capacity nila sa Alert Level 2 noong nakaraang November, December ay 40 to 85 percent na silang recovered. At sa Alert Level 1 ay inaasahan natin na aakyat ito to 70 to 100 percent. So iyan po ay malaking tulong para sa tourism sector," ani Chua.

Sa ilalim ng Alert Level 1, balik na muli sa 100 porsiyento ang operasyon sa lahat ng mga opisina, establisimyento at pampublikong sasakyan.

Samantala, hindi na muna inirerekomenda ng Department of Trade and Industry ang pagpapatuloy ng work from home arrangements ngayong naka-Alert Level 1 na ang Metro Manila.

Ayon sa DTI, ito ay para lalo umanong mapabilis ang pagsigla ng ekonomiya.

"Allowed pa rin ang work-from-home, sa mga gustong magtanong, allowed pa rin 'yan pero optional. Hindi po 'yan ine-encourage ngayon now that we are moving to Alert Level 1 and we want to stimulate more economic activities," ani DTI chief Ramon Lopez.

Kumpiyansa naman si Lopez na posible pang malagpasan ang noo'y mabilis na paglago ng ekonomiya ng bansa na naudlot dahil sa COVID-19 pandemic.

"So 'yun po ang benefit nitong Alert Level 1. It will now allow us this year to not only to hit back 'yung 2019 level pre-pandemic, kung hindi lalagpasan pa natin 'yun with the six to seven percent. Pero sila Sec. Karl sinasabi it can be even higher than seven percent. Of course, barring outside forces tulad ng Ukraine issue 'no, Ukraine-Russia issue," ani Lopez.



-- Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News