MAYNILA - Sinabi ng Department of Trade and Industry (DTI) na hindi nila basta-basta papayagang magtaas ng presyo ang mga manufacturer ng mga pamgunahing bilihin sa kabila ng pagpalo ng presyo sa langis sa gitna ng Ukraine crsis.

Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, pinag-aaralan nilang mabuti ang mga hiling ng mga manufacturer na payagan silang magtaas ng presyo.

"At least 'yung assurance natin sa mga consumers na yung nasa listahan natin ng mga basic at prime na category, medyo alalay ang paggalaw, hindi po sila basta-basta gagalaw," ani Castelo.

Una nang nagbabala ang mga eksperto na maaaring magtaasan na rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin kung hindi pa huhupa ang presyo ng petrolyo.

Noon na ring nagsabi ang ilang manufacturer ng sardinas na humihirit sila ng P3 na dagdag-presyo.

Pero ayon sa DTI, wala pa silang natatanggap na official request.

May payo naman ang samahan ng mga supermarket sa mga mamimili.

"Kung may pera na, you might want to buy a few things, no need to panic buy but adjust accordingly 'yung mga kailangang bilhin for the next 2 weeks siguro kung shoot sa budget mo, it would be wise to buy for the next two weeks supply," ani Steven Cua, pinuno ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

