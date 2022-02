Papatawan ng parusa ang Maynilad dahil sa mahahaba at hindi pangkaraniwang water service interruption, sabi ngayong Lunes ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS).

Ayon sa MWSS Regulatory Board, obligasyon ng Maynilad na tiyaking 24/7 ang supply ng tubig sa mga konsumer nito, pero dahil sa aberya sa Putatan treatment plant, bumaba ang produksiyon ng tubig na isinu-supply sa mga residente.

Apektado ang mga residente sa ilang lugar sa southern Metro Manila at Cavite.

Hindi rin nasusnuod ang water interruption schedule na itinatakda ng kompanya, ayon sa MWSS.

"Customers within the Putatan water treatment plan supply zone were found to have been deprived of water service obligation for at least 15 days, which adversely impacted their health and welfare," ani MWSS regultory board chief Patrick Lester Ty.

Dahil dito, kailangang magpatupad umano ng Maynilad ng rebates sa mga apektadong kostumer, na inaasahang mararamdaman sa Abril. Tutukuyin pa ang halaga ng rebate.

Una nang ipinaliwanag ng Maynilad na hindi nila kontrolado ang dami ng lumot sa Laguna de Bay na kailangang linisin ng Putatan plant, kaya natatagalan agn treatment ng tubig at nagkakaroon ng service interruption.

Samantala, kailangan pa ring magtipid ng mga konsumer sa tubig dahil hindi madadagdagan ang laan na supply sa Metro Manila sa parating na tag-init.

Mababa pa rin kasi ang water level sa Angat Dam, ayon sa National Water Resources Board.

"We have to manage limited supply with the relatively low level of Angat," ani NWRB Director Sevilla David Jr.

Nakapako pa rin sa 48 cubic meters per second ang laan na tubig sa Metro Manila. Balak namang bawasan ang supply ng patubig at irigasyon ngayong patapos na ang cropping season.

Nakahanda na rin ang mga gagamitin sa cloud seeding sakaling kailanganin ito sa Marso o Abril.

— Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News