MAYNILA — Mananatili ang mandato ng Department of Trade and Industry sa business establishments na magkaroon ng safety seal certification kahit mapasailalim na ang isang lugar sa COVID-19 Alert Level 1.

Ang safety seal ay patunay na sumusunod ang establishimento sa minimum public health standards na itinatakda ng pamahalaan.

Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, maaring tangkilikin ng mga consumer ang mga negosyong may safety seal dahil tiyak na nasusunod nito ang mga panuntunan para maiwasan ang pagkalat ng sakit.

Maari pa ring makansela ang safety seal ng establisimyento kung mahuhuli itong lumalabag sa mga panuntunan sa Alert Level 1.

"The establishments will need to follow also ‘yung safety seal protocols natin," ani Castelo.

"Makikita ng consumers na ‘yung mga establishments na merong certification, sigurado sila na sumusunod ‘yung establishment na ‘yun at magiging kumpiyansa sila na safe sila," dagdag niya.

Inaantabayan pa ang anunsiyo ng gobyerno kung may lugar nang ilalagay sa Alert Level 1 simula Marso.

Una nang sinabi ng pamahalaan na mananatili ang minimum public health standards kahit Alert Level 1, tulad ng pagsusuot ng face mask at paghuhugas ng kamay, pero aminado si Castelo na mababawasan na ang itinakdang isang metrong physical distancing dahil papayagan na ang 100 porsyentong operational capacity ng mga negosyo.

Nauna ring inihayag ng mga opisyal na isa ang dami ng mga negosyong may safety seal sa mga batayan ng paglalagay sa isang lugar sa Alert Level 1.

