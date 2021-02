Farmgate price ng baboy hindi na kayang babaan, ayon sa pork producers group

Mga nagkakatay ng baboy sa Kalentong Market sa Mandaluyong City. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nanindigan ang grupo ng hog raisers na hindi na nila kayang babaan pa ang farmgate price ng baboy.

Ayon kay Nicanor Briones, bise presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines, mataas na kasi ang kanilang puhunan ngayon.

"Dahil ang puhunan naman ng ating mga backyard raisers, mga magbababoy, umaabot na ng P190 per kilo so kung dadagan mo ng patong o kikitain na P30 per kilo or P40 dapat yan, eh P220 to P230 pesos ang presyo ng farmgate price," ani Briones.

Nananawagan na rin sila sa gobyerno na tuluyan nang sugpuin ang African swine fever at bayaran ang mga namatayan ng baboy para tulungan silang palaguin muli ang industriya.

Hanggang ngayon, giit nila na wala pa silang natatanggap na pangakong transport support sa daming requirements.

Unang umalma ang mga trader at biyahero sa farmgate price na ibinibigay ng mga hog raiser sa P210 at P200 kada kilo. Dahilan umano ito para ipasa nila ang mataas na presyo sa mga mamimili.

Sagot naman ni Agriculture Underecretary Ernesto Gonzales: "Ganu'n po talaga ‘yon. Alam natin ‘pag sa gobyerno, it will take time para mai-kwan 'yan . . . Pero meron namang pondo para diyan, hindi problema ‘yan."

Matatandaang may nagsusulong na itaas ang price ceiling ng P300 hanggang P330 kada kilo o P330 hanggang P360 kada kilo, sa harap ng nararanasang shortage ng baboy sa Luzon dahil sa African swine fever.

Samantala, aprubado na ng Philippine Crop Insurance Corp. (PCIC) ang hiling ng DA na bayaran ang mga magbababoy na pinagkakatay noong kasagsagan ng pagkalat ng AF, at itaas ang bayad sa 100 porsiyento ng insurance cover.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News