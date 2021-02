Mas mataas na price ceiling sa baboy irerekomenda

Nagbebenta ng baboy sa Kalentong Market. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Plano ng isang Agriculture official na irekomenda ang pagpataw ng mas mataas na price ceiling sa baboy.

Para kay Agriculture Undersecretary Ernesto Gonzales, dapat iakyat ang price ceiling ng baboy sa P300 sa kasim at pigi, at P300 para sa liempo mula sa kasalukuyang P270 hanggang P300.

"Tumahimik tayo sa 300-330, baka pag tumaas 'yan sa P330-P360 maraming hindi sasang-ayon sa presyong 'yan," ani Gonzales.

Pero sa konsultasyon ni Gonzales sa hog producers, meat dealers at tindero ng baboy, sinabi umano ng mga grupo ng hog raisers na imbes na price cap ay gawin na lang suggested retail price (SRP), at itaas sa P330 kada kilo ang SRP sa kasim at pigi, at P360 para sa kada kilo ng liempo.

"Para at least 'yung mga nasa palengke na meat vendors ay hindi naman 'yan nakataling parang, lumampas ka lang ng limang piso eh parang nagva-violate ka na," ani Nicanor Briones, bise presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines.

Ayon sa Department of Agriculture, wala pang 30 porsiyento ng pork vendors sa Kamaynilaan ang sumusunod sa price cap.

Ayon naman sa mga tindero, mas madali ibenta ang presyong P300 hanggang P330. Pero kung hindi bababa ang farm gate price, papayag na lang sila sa gusto ng hog raisers na presyo.

"'Pag kayo ay nagbigay kaunti ng mababa konti ang inyong farmgate price, lalo kayong makikinabang dahil magiging masigla 'yung market," ani Manny Pareja, tindero ng baboy sa Las Piñas Market.

Target ni Gonzales na makapagrekomenda kay Agriculture Secretary William Dar sa susunod na linggo.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News